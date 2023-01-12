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Белый дом заявил, что секретные документы попали в дом Байдена по ошибке

Адвокат Белого дома: уверены, что секретные документы попали в дом Байдена непреднамеренно
Расследование покажет, что попавшие в дом президента Байдена и связанный с ним аналитический центр были «непреднамеренно утеряны», заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден и его администрация уверены, что секретные документы попали в его дом и офис «непреднамеренно», заявил адвокат Белого дома, специальный советник президента Ричард Заубер, передает Reuters.

Заубер отметил, что Белый дом готов сотрудничать в проведении расследования.

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были непреднамеренно утеряны, и президент и его адвокаты действовали оперативно, обнаружив эту ошибку», — сказал он.

CBS News 10 января сообщил, что в ноябре прошлого года в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы. По данным CNN, они относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Американский лидер выразил удивление, что их там обнаружили.

Позже помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов, на этот раз в его доме в штате Делавэр. Сам президент публично признал, что они хранились в закрытом гараже.

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования этого инцидента. Им стал Роберт Хур, который ранее занимал пост заместителя генерального прокурора, а в 2018 году был назначен предыдущим президентом США Дональдом Трампом главным прокурором штата Мэриленд (покинул пост в 2021 году).

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Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать появление секретных документов в гараже и кабинете президента Джо Байдена. Он выразил недовольство разницей подхода властей к одному и тому же событию — обнаружению секретных документов у Байдена и у бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа в августе прошлого года.

Тогда секретные документы были найдены в доме Трампа во Флориде. Среди них были материалы с разведданными об Иране и Китае. Трамп утверждал, что эти документы были рассекречены и что он сам намеревался передать их властям. После обыска в резиденции экс-президент обвинил агентов ФБР в краже его трех паспортов, один из которых был просрочен. Он назвал это нападением на политического оппонента. ФБР заподозрило Трампа в нарушении закона о шпионаже, писала Politico. В палате представителей США призвали Нацразведку проверить Трампа на предмет нарушения этого закона.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белый дом Джо Байден секретные данные расследование

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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