CNN узнал о планах властей допросить команду Трампа о секретных бумагах

Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Министерство юстиции США планирует допросить двух человек, нанятых в ноябре для поиска документов у бывшего президента Дональда Трампа, чтобы узнать у них, вернул ли он все засекреченные материалы федеральному правительству, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. Как отмечает телеканал, это может быть признаком того, что Минюст США продолжает следствие по делу Трампа.

Адвокат экс-президента Тимоти Парлаторе сообщал, что команда юристов Трампа нанимала двух человек для поиска документов в четырех местах: в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, в гольф-клубе Бедминстер в Нью-Джерси, в офисе и на складе во Флориде. 5 января собеседник CNN рассказал, что федеральный судья попросил адвокатов Трампа назвать имена людей из команды политика, которые искали документы. Два других источника телеканала подтвердили, что в итоге имена были переданы.

В феврале 2022 года управление архивов и документов США предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе секретными, которые необходимо было сдать в Национальный архив. Документы впоследствии вернули, но Минюст санкционировал обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

В начале августа того же года резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали сотрудники ФБР, они изъяли 11 коробок с секретными документами. Сам политик после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы и что они были рассекречены.

ФБР заподозрило Трампа в нарушении закона о шпионаже, писало Politico. В палате представителей США призвали нацразведку проверить Трампа на предмет нарушения этого закона.

Адвокат Парлаторе обвинил Минюст США в «отказе от предложений о сотрудничестве в пользу репрессивной тактики создания ложного впечатления неподчинения в отсутствие доказательств». «Президент Трамп не сделал ничего плохого, и надлежащее расследование завершилось бы несколько месяцев назад мирным путем, без значительной траты ресурсов налогоплательщиков», — заявил юрист.

В ноябре Минюст США назначил специального прокурора Джека Смита для проведения расследований в отношении политика. Такое решение было принято после того, как Трамп объявил о планах баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Кроме того, в ноябре 2022 года секретные документы были найдены в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с действующим президентом США Джо Байденом, сообщал CBS News 10 января. По данным CNN, они относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. В Белом доме заявили, что секретные документы попали в дом и офис Байдена непреднамеренно. Вскоре вторую партию секретных документов нашли в доме главы государства в штате Делавэр.