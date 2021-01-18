Лавров увидел в заявлениях по Навальному желание Запада отвлечь внимание

17 января Навальный вернулся в Москву из Германии, где находился с августа 2020 года. Он был доставлен в берлинскую клинику «Шарите» из Омска, где оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основной причины ухудшения самочувствия Навального называли нарушение обмена веществ и исключали вероятность того, что он был отравлен. Медики в Германии диагностировали у оппозиционера отравление фосфорорганическим веществом, а власти Германии заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». В Москве обвинения в причастности к отравлению неоднократно опровергали.
Навального задержали, когда он проходил паспортный контроль в Шереметьево. Как позже заявила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), с 29 декабря оппозиционер находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока», к которому его приговорили по делу «Ив Роше Восток» в 2014 году. В связи с этим ФСИН потребовала изменить условный срок Навального на реальный, он останется под стражей до тех пор, пока суд не определит дальнейшую меру пресечения. По словам адвоката, оппозиционера доставили во 2-й отдел полиции управления МВД России по городскому округу Химки. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, утром 18 января адвокатов пустили в отделение, но они пока не встретились с подзащитным.
Несколько стран осудили действия российских властей. Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии потребовали освободить Навального, заявив, что в противном случае Евросоюз должен рассмотреть введение новых санкций против России. На освобождении оппозиционера настаивает председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также Австрия, Франция, Великобритания и Германия. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что факт задержания Навального сразу по прибытии в Москву непонятен, и призвал соблюдать принцип верховенства закона и защиты гражданских прав.
Советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан назвал задержание Навального оскорблением российского народа, а госсекретарь Майк Помпео потребовал освободить оппозиционера «без каких-либо условий». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла, что зарубежные политики публикуют заранее заготовленные комментарии, и в ответ посоветовала им уважать международное право и заниматься проблемами собственных стран.
Авторы
Александр Атасунцев, Наталия Анисимова