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Отравление Навального ,  
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Лавров увидел в заявлениях по Навальному желание Запада отвлечь внимание

Страны Запада «ухватились» за новости об оппозиционере, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем, считает Лавров. Навального задержали после возвращения в Россию, ФСИН заявила, что он нарушил правила условного осуждения
Алексей Навальный в аэропорту Шереметьево
Алексей Навальный в аэропорту Шереметьево (Фото: Reuters)

Западные страны «с радостью ухватились» за новости о возвращении в Россию оппозиционера Алексея Навального и его последующем задержании, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку», — сказал Лавров. По мнению министра, подобная реакция вызвана желанием западных политиков «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Возвращение и задержание Алексея Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

«Нужно не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а нужно, наоборот, играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем», — призвал глава МИДа.

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17 января Навальный вернулся в Москву из Германии, где находился с августа 2020 года. Он был доставлен в берлинскую клинику «Шарите» из Омска, где оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основной причины ухудшения самочувствия Навального называли нарушение обмена веществ и исключали вероятность того, что он был отравлен. Медики в Германии диагностировали у оппозиционера отравление фосфорорганическим веществом, а власти Германии заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». В Москве обвинения в причастности к отравлению неоднократно опровергали.

МИД Германии призвал немедленно освободить Навального
Политика
Алексей Навальный по прибытии в аэропорт Шереметьево в Москве

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Навального задержали, когда он проходил паспортный контроль в Шереметьево. Как позже заявила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), с 29 декабря оппозиционер находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока», к которому его приговорили по делу «Ив Роше Восток» в 2014 году. В связи с этим ФСИН потребовала изменить условный срок Навального на реальный, он останется под стражей до тех пор, пока суд не определит дальнейшую меру пресечения. По словам адвоката, оппозиционера доставили во 2-й отдел полиции управления МВД России по городскому округу Химки. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, утром 18 января адвокатов пустили в отделение, но они пока не встретились с подзащитным.

Несколько стран осудили действия российских властей. Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии потребовали освободить Навального, заявив, что в противном случае Евросоюз должен рассмотреть введение новых санкций против России. На освобождении оппозиционера настаивает председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также Австрия, Франция, Великобритания и Германия. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что факт задержания Навального сразу по прибытии в Москву непонятен, и призвал соблюдать принцип верховенства закона и защиты гражданских прав.

Советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан назвал задержание Навального оскорблением российского народа, а госсекретарь Майк Помпео потребовал освободить оппозиционера «без каких-либо условий». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла, что зарубежные политики публикуют заранее заготовленные комментарии, и в ответ посоветовала им уважать международное право и заниматься проблемами собственных стран.

Авторы
Александр Атасунцев, Наталия Анисимова
Сергей Лавров Алексей Навальный МИД
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