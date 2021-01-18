Лавров увидел в заявлениях по Навальному желание Запада отвлечь внимание

Страны Запада «ухватились» за новости об оппозиционере, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем, считает Лавров. Навального задержали после возвращения в Россию, ФСИН заявила, что он нарушил правила условного осуждения

Алексей Навальный в аэропорту Шереметьево (Фото: Reuters)

Западные страны «с радостью ухватились» за новости о возвращении в Россию оппозиционера Алексея Навального и его последующем задержании, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку», — сказал Лавров. По мнению министра, подобная реакция вызвана желанием западных политиков «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

«Нужно не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а нужно, наоборот, играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем», — призвал глава МИДа.

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