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Отравление Навального ,  
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Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального

В совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от российских властей освободить оппозиционера. В противном случае Евросоюзу необходимо быстро реагировать и рассмотреть санкции против России, считают они
Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Евросоюз должен рассмотреть санкции против России, если не будет немедленно освобожден оппозиционер Алексей Навальный, говорится в совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Его опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорится в сообщении.

Немедленно освободить Навального также потребовал председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его», — написал Мишель в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский Союз должен незамедлительно отреагировать на задержание. «Быстрый и однозначный ответ на уровне ЕС необходим. Уважение прав граждан — краеугольный камень демократии», — написал Моравецкий в Twitter.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его прилета из Берлина 17 января. В УФСИН сообщили, что он будет под стражей до тех пор, пока суд не определит меру пресечения.

Ранее служба просила заменить условный срок Навального на реальный в рамках дела «Ив Роше», по которому его осудили на 3,5 года условно. В ведомстве утверждают, что оппозиционер нарушил режим испытательного срока, в течение которого он должен был дважды в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН до 30 декабря 2020 года. Как заявили в ФСИН, Навальный не соблюдал это правило, в связи с чем будут предприняты «все действия», чтобы задержать его. 14 января политика объявили в федеральный розыск.

Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
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Самолет с Навальным на борту сел в Шереметьево в 20:12 мск. Изначально лайнер должен был прилететь во Внуково, но по техническим причинам аэропорт не смог принять его и три других рейса. Во Внуково приехали десятки сторонников Навального. По данным «ОВД-Инфо», из них более 50 были задержаны полицией.

Навальный был в Германии с конца августа. Его госпитализировали в Берлин из омской больницы. Там он оказался после того, как ему стало плохо на борту самолета, которому пришлось экстренно сесть в Омске. Врачи российской больницы заключили, что причиной состояния Навального стало нарушение обмена веществ. Медики в Германии диагностировали у Навального отравление фосфорорганическим веществом. Власти Германии заявили, что речь идет о веществе из группы «Новичок». Эту же версию подтвердили независимые лаборатории из Франции и Швеции.

Как задерживали Навального. Видео
Политика

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению оппозиционера. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».


 

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Навальный Литва Латвия Эстония ЕС санкции
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