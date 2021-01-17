Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального

В совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от российских властей освободить оппозиционера. В противном случае Евросоюзу необходимо быстро реагировать и рассмотреть санкции против России, считают они

Эдгар Ринкевич (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Евросоюз должен рассмотреть санкции против России, если не будет немедленно освобожден оппозиционер Алексей Навальный, говорится в совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Его опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорится в сообщении.

Немедленно освободить Навального также потребовал председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его», — написал Мишель в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский Союз должен незамедлительно отреагировать на задержание. «Быстрый и однозначный ответ на уровне ЕС необходим. Уважение прав граждан — краеугольный камень демократии», — написал Моравецкий в Twitter.