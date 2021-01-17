Самолет с Навальным сел в Шереметьево
Самолет «Победы» с оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту перенаправили из Внуково в Шереметьево, сообщает корреспондент РБК. На табло во Внуково появилась информация, что лайнер сядет в Шереметьево в 20:48. Самолет приземлился в Шереметьево в 20:12.
«Из-за закрытия Внуково по техпричине три наших рейса ушли на запасные аэродромы», — сообщили РБК в «Победе». Рейс авиакомпании «Россия», направлявшийся во Внуково, тоже летит в Шереметьево.
Как сообщила в своем Facebook журналист Елизавета Антонова, которая находится в том же самолете, что и Навальный, в 19:44, когда лайнер «Победы» уже был над Внуково, пилот Александр Соловьев объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам. По его словам, некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». Через несколько минут он добавил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет «Победы» обеспечен топливом, поэтому лайнер отправится в Шереметьево.
Прокуратура ранее предостерегла москвичей от встречи Навального, сочтя ее несогласованным публичным мероприятием. 17 января перед прилетом оппозиционера в аэропорт перестали пускать людей, у которых нет билетов, а у здания выставили автозаки.