Самолет с Навальным сел в Шереметьево

Лайнер должен был сесть во Внуково. Но в авиакомпании «Победа» сообщили, что три рейса ушли на запасные аэродромы по техническим причинам. В аэропорту собрались десятки сторонников оппозиционера, часть из них были задержаны

Алексей Навальный (Фото: Мстислав Чернов / AP)

Самолет «Победы» с оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту перенаправили из Внуково в Шереметьево, сообщает корреспондент РБК. На табло во Внуково появилась информация, что лайнер сядет в Шереметьево в 20:48. Самолет приземлился в Шереметьево в 20:12.

«Из-за закрытия Внуково по техпричине три наших рейса ушли на запасные аэродромы», — сообщили РБК в «Победе». Рейс авиакомпании «Россия», направлявшийся во Внуково, тоже летит в Шереметьево.

Как сообщила в своем Facebook журналист Елизавета Антонова, которая находится в том же самолете, что и Навальный, в 19:44, когда лайнер «Победы» уже был над Внуково, пилот Александр Соловьев объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам. По его словам, некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». Через несколько минут он добавил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет «Победы» обеспечен топливом, поэтому лайнер отправится в Шереметьево.

Прокуратура ранее предостерегла москвичей от встречи Навального, сочтя ее несогласованным публичным мероприятием. 17 января перед прилетом оппозиционера в аэропорт перестали пускать людей, у которых нет билетов, а у здания выставили автозаки.