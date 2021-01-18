Возвращение и задержание Навального. Главное

Задержание Навального

При прохождении паспортного контроля в Шереметьево Навального задержали.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее пообещала принять меры для задержания оппозиционера. В службе считают, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым Навальный должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

В 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. Однако за несколько дней до этого стало известно о претензиях к Навальному со стороны ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Во ФСИН указали, что, согласно материалам клиники «Шарите», Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров. 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя заявление УФСИН, отмечала, что ведомство, зная о нахождении Навального на лечении в Германии, требует «явиться в инспекцию завтра».

Реакция на задержание Навального

Председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал немедленного освобождения Навального. С таким же призывом выступили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и МИДы страны Прибалтики. В совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии говорится, что из-за задержания оппозиционера Евросоюз должен рассмотреть санкции против России. Отпустить политика потребовали также в МИД Австрии и Франции.

Советник избранного президента Джо Байдена Джейк Салливан призвал освободить Навального, назвав задержание «не просто нарушением прав человека, но и вызовом российскому народу».

«Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — ответила на критику Запада официальный представитель МИД Мария Захарова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал изданию «Подъем», что не знает о задержании Навального, поскольку находится в отпуске: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».