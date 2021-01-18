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Отравление Навального ,  
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Возвращение и задержание Навального. Главное

Вечером 17 января Навальный вернулся в Москву из Берлина. В Шереметьево политика задержали в рамках дела «Ив Роше». Он останется под стражей до определения меры пресечения судом
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как прошло возвращение Навального

  • В Берлине Навального доставили в аэропорт на правительственных машинах в сопровождении полиции. Как писала газета Bild, на рейс Алексея и его супругу Юлию регистрировали сотрудники федеральной полиции Германии, а их документы принесли в специальном черном ящике.
  • В день прилета во Внуково, где должен был приземлиться самолет «Победы», на котором летели оппозиционер и его жена, стали пускать только по билетам, а возле здания дежурили автозаки.
  • В аэропорту Навального пытались встречать сторонники и журналисты. Полиция сначала перекрыла вход в зал международных прилетов, а потом стала задерживать встречающих Навального. По данным «ОВД-Инфо», во Внуково задержали 55 человек, еще три человека задержаны в Шереметьево. Среди задержанных — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов. Часть активистов после составления протоколов отпустили.

Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Cамолет Навального должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково в 19:20 мск, однако аэропорт временно закрыли для самолетов по техническим причинам. Лайнер на борту с Навальным сел в Шереметьево в 20:12 мск.
  • Во Внуково объяснили закрытие застрявшей в снегу щеткой спецтехники

Задержание Навального

  • При прохождении паспортного контроля в Шереметьево Навального задержали.
  • Федеральная служба исполнения наказаний ранее пообещала принять меры для задержания оппозиционера. В службе считают, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым Навальный должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.
  • В 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. Однако за несколько дней до этого стало известно о претензиях к Навальному со стороны ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Во ФСИН указали, что, согласно материалам клиники «Шарите», Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров. 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока.
  • Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя заявление УФСИН, отмечала, что ведомство, зная о нахождении Навального на лечении в Германии, требует «явиться в инспекцию завтра».

 

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Реакция на задержание Навального

  • Председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал немедленного освобождения Навального. С таким же призывом выступили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и МИДы страны Прибалтики. В совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии говорится, что из-за задержания оппозиционера Евросоюз должен рассмотреть санкции против России. Отпустить политика потребовали также в МИД Австрии и Франции
  • Советник избранного президента Джо Байдена Джейк Салливан призвал освободить Навального, назвав задержание «не просто нарушением прав человека, но и вызовом российскому народу».
  • «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — ответила на критику Запада официальный представитель МИД Мария Захарова
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал изданию «Подъем», что не знает о задержании Навального, поскольку находится в отпуске: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».

Навальный находился в Германии с конца августа. Его транспортировали в Берлин из омской больницы, где он оказался после того, как ему стало плохо на борту самолета. Согласно версии врачей российской больницы, причиной ухудшения состояния Навального стало нарушение обмена веществ. Медики в Германии заключили, что Навальный был отравлен фосфорорганическим веществом. Власти Германии заявили, что речь идет о веществе из группы «Новичок» и потребовали объяснений у Москвы. В Москве неоднократно отвергали обвинения в причастности к отравлению.

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Навальный
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