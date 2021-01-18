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Отравление Навального ,  
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Адвокат сообщила о местонахождении Навального после задержания

По словам адвоката, политик находится в отделе полиции в Химках. Юриста ФБК к Навальному пускать отказались
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Политик Алексей Навальный находится во 2-м отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки, сообщила «Русской службе BBC» его адвокат Ольга Михайлова.

Сотрудники отдела подтвердили это устно, но отказались пустить к Навальному юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сославшись на ночное время, сказала адвокат.

Навального задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение в клинике «Шарите». Изначально оппозиционер должен был прилететь во Внуково, однако по техническим причинам аэропорт закрыли. Во Внуково для встречи рейса собрались сторонники Навального. Там, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 50 человек.

Во ФСИН сообщили, что задержание Навального связано с делом «Ив Роше», по которому он приговорен к условному сроку. Как утверждает служба, оппозиционер нарушил режим исправительного срока и своевременно не приходил в уголовно-исполнительную инспекцию. Политик будет находиться под стражей до определения меры пресечения судом.

Возвращение и задержание Навального. Главное
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Ряд стран, в том числе Австрия, Франция, Латвия и Эстония призвали освободить оппозиционера. Отпустить Навального и наказать виновных потребовал также советник избранного президента Джо Байдена Джейк Салливан. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на заявления зарубежных политиков посоветовала им «не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в собственной стране».

Навальный с конца августа находился в Германии. Его доставили в берлинскую клинику «Шарите» из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основной причины ухудшения самочувствия Навального называли нарушение обмена веществ и исключали вероятность того, что он был отравлен. Медики в Германии диагностировали у оппозиционера отравление фосфорорганическим веществом, а власти Германии заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок».

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В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили о причастности к отравлению Навального сотрудников ФСБ. Ведомство назвало данные подделкой и провокацией, а президент Владимир Путин счел расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

Как задерживали Навального. Видео
Политика

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Навальный отравление адвокат
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