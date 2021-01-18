Адвокат сообщила о местонахождении Навального после задержания

По словам адвоката, политик находится в отделе полиции в Химках. Юриста ФБК к Навальному пускать отказались

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Политик Алексей Навальный находится во 2-м отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки, сообщила «Русской службе BBC» его адвокат Ольга Михайлова.

Сотрудники отдела подтвердили это устно, но отказались пустить к Навальному юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сославшись на ночное время, сказала адвокат.

Навального задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение в клинике «Шарите». Изначально оппозиционер должен был прилететь во Внуково, однако по техническим причинам аэропорт закрыли. Во Внуково для встречи рейса собрались сторонники Навального. Там, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 50 человек.

Во ФСИН сообщили, что задержание Навального связано с делом «Ив Роше», по которому он приговорен к условному сроку. Как утверждает служба, оппозиционер нарушил режим исправительного срока и своевременно не приходил в уголовно-исполнительную инспекцию. Политик будет находиться под стражей до определения меры пресечения судом.