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Отравление Навального ,  
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Советник Байдена потребовал немедленно освободить Навального

«Виновные в ужасающем покушении» должны понести ответственность, считает Салливан. В МИД России в ответ на заявление посоветовали «не посягать» на законы суверенных стран и заняться своими проблемами
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Российские власти должны незамедлительно отпустить задержанного в Шереметьево политика Алексея Навального, заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначит советником по нацбезопасности после инаугурации.

«Навального следует немедленно освободить, а виновные в ужасающем покушении на его жизнь должны понести ответственность. Атаки Кремля на Навального это не просто нарушения прав человека, это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали», — написал он в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и заниматься проблемами собственной страны. «Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала она в Facebook.

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Эдгар Ринкевич

Навального задержали вечером 17 января после прилета из Берлина. Во ФСИН, объяснили задержание оппозиционера тем, что он нарушил режим исправительного срока в рамках дела «Ив Роше». Как утверждает служба, Навальный уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный. Политик будет находится под стражей до определения меры пресечения судом.

Навальный с августа был в Германии, где проходил лечение в берлинской клинике. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, в городской больнице Навальный впал в кому. Спустя несколько дней его транспортировали в Германию. Немецкие специалисты заключили, что Навальный был отравлен фосфорорганическим веществом. Власти ФРГ заявили, что при отравлении использовалось вещество из группы «Новичок». Российские медики версию об отравлении исключили. Они считают, что причиной ухудшения самочувствия Навального стало нарушение обмена веществ.

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В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Ведомство назвало данные подделкой и провокацией, а президент Владимир Путин счел расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

Автор
Анастасия Батманова
Джо Байден США Алексей Навальный
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