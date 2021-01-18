Советник Байдена потребовал немедленно освободить Навального

«Виновные в ужасающем покушении» должны понести ответственность, считает Салливан. В МИД России в ответ на заявление посоветовали «не посягать» на законы суверенных стран и заняться своими проблемами

Джейк Салливан (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Российские власти должны незамедлительно отпустить задержанного в Шереметьево политика Алексея Навального, заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначит советником по нацбезопасности после инаугурации.

«Навального следует немедленно освободить, а виновные в ужасающем покушении на его жизнь должны понести ответственность. Атаки Кремля на Навального это не просто нарушения прав человека, это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали», — написал он в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и заниматься проблемами собственной страны. «Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала она в Facebook.

Навального задержали вечером 17 января после прилета из Берлина. Во ФСИН, объяснили задержание оппозиционера тем, что он нарушил режим исправительного срока в рамках дела «Ив Роше». Как утверждает служба, Навальный уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный. Политик будет находится под стражей до определения меры пресечения судом.