МИД Германии призвал немедленно освободить Навального

Хайко Маас заявил, что факт задержания Навального «непонятен», и призвал соблюдать принцип верховенства закона и защиты гражданских прав. Ранее ФСИН поясняла, что оппозиционера задержали за нарушение правил условного осуждения

Алексей Навальный по прибытии в аэропорт Шереметьево в Москве (Фото: Полина Иванова / Reuters)

Оппозиционера Алексея Навального, который накануне вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту, следует немедленно освободить, говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию <...>. Совершенно непонятен тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии», — заявил Маас.

Он напомнил, что согласно российской Конституции и международному праву в стране должен быть реализован принцип верховенства закона и защиты гражданских прав. «Конечно, эти принципы должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить», — говорится в сообщении министра.

Маас также напомнил, что Берлин ожидает от России полного расследования отравления Навального.