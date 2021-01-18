МИД Германии призвал немедленно освободить Навального

Москва неоднократно заявляла, что запрашивала у немецкой стороны материалы о лечении Навального, однако не получила их, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.
В субботу, 16 января, Берлин заявил, что передал России ответы на все запросы по делу Навального в том виде, насколько это допустимо по законам ЕС. При этом никакую медицинскую информацию Германия не передала, так как Навальный на это не согласился.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила получение ответов Германии, однако сообщила со ссылкой на экспертов, которые занимаются этим, что ответы, «как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов».
Навального задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Он находился в розыске с 29 декабря «за многократные нарушения испытательного срока», к которому его приговорили по делу «Ив Роше Восток» в 2014 году, сообщала ФСИН. В службе также поясняли, что он останется под стражей до тех пор, пока суд не определит меру пресечения за нарушения условий испытательного срока.
Позже адвокат Навального сообщила, что его доставили во 2-й отдел полиции в Химках.
Изначально самолет, в котором прибыл оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако аэропорт временно закрыли по техническим причинам и лайнер перенаправили в Шереметьево. Во Внуково Навального встречали сторонники и журналисты. Полиция сначала перекрыла вход в зал международных прилетов, а потом начала задерживать встречающих. Всего в Москве, по данным «ОВД-Инфо», было задержано более 60 человек.
С требованием освободить Навального уже выступили многие западные политики. Так, советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что его следует немедленно освободить, и подчеркнул, что это нарушение прав человека, а также «вызов российскому народу». Освобождения оппозиционера потребовали председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики.
Мария Захарова в ответ на это призвала западных политиков уважать международное право, не посягать на национальное законодательство и «заниматься проблемами в собственной стране».