 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал о планах США захватить новые танкеры у берегов Венесуэлы

США, стремясь усилить давление на Мадуро, намерены захватить еще несколько судов с венесуэльской нефтью. Каракас назвал перехват танкера Skipper ранее на этой неделе «ограблением и актом международного пиратства»

США намерены перехватить еще несколько судов с венесуэльской нефтью после первого задержания на этой неделе, сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники.

Цель Соединенных Штатов — усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщают издания. Bloomberg, в свою очередь, передает, что захват первого танкера Skipper, о котором США объявили 10 декабря, — «лишь начало нового этапа в усиленной кампании» администрации Дональда Трампа против Мадуро.

По данным Reuters, США составили список из судов для возможного изъятия и следят за их перемещением у берегов Венесуэлы и Гайаны. По словам двух источников, Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США готовило план в течение нескольких месяцев, они считают, что сокращение или прекращение экспорта венесуэльской нефти создаст дополнительную финансовую нагрузку на правительство страны.

Приведет ли задержание танкера с венесуэльской нефтью к военной эскалации
Политика
Фото:PLANET LABS PBC / Reuters

Собеседники агентства сообщили, что в ближайшие недели США намерены принять дальнейшие меры против судов, которые перевозят нефть не только из Венесуэлы, но и других стран, находящихся под санкциями, таких как Иран.

В четверг, 11 декабря, американский Минфин США ввел санкции против шести супертанкеров, на которые, по данным Вашингтона, недавно загрузили венесуэльскую нефть. Неизвестно, входят ли эти суда в список новых целей США. Также под ограничения попали четверо граждан страны, включая родственников первой леди Силии Флорес.

Каракас назвал задержание танкера Skipper «вопиющим ограблением и актом международного пиратства» и пообещал вынести вопрос на рассмотрение международных организаций. Власти Венесуэлы заявили, что инцидент «раскрывает истинные мотивы» политики Вашингтона: речь «не о миграции, не о наркотрафике и не о правах человека, а о стремлении завладеть природными ресурсами Венесуэлы — ее нефтью и энергоносителями».

По данным Bloomberg, ближайшее окружение Мадуро пытается подготовиться к тому, что США  могут захватить другие суда, находящиеся под санкциями. Руководство государственной компании Petroleos de Venezuela SA думает над тем, как безопасно экспортировать нефть в Китай, который является основным покупателем венесуэльского сырья.

На этой неделе Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены». Американский лидер вновь не исключил вторжения в Венесуэлу. США стянули к берегам республики крупнейшую группировку войск в регионе за десятилетия.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венесуэла США танкер нефть Николас Мадуро
Материалы по теме
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа
Политика
Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы
Политика
Reuters узнал, почему Трамп решил «закрыть» небо над Венесуэлой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 06:50 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 06:50
Почему ввод ограничений на число банковских карт у россиян задерживаетсяПодписка на РБК, 07:01
Арбитраж вынес нестандартное решение по долгам ушедшего SAP Технологии и медиа, 07:01
«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕСПодписка на РБК, 07:00
Умер философ Эрих Соловьев Общество, 06:53
Politico узнало, что экс-советник Трампа консультирует ЛУКОЙЛ Бизнес, 06:47
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
На месте атаки дрона на дом в Твери развернули оперативный штаб Политика, 06:34
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Reuters узнал о планах США захватить новые танкеры у берегов Венесуэлы Политика, 06:02
Слюсарь рассказал о сбитых дронах над Ростовом и Таганрогом Политика, 05:49
На подлете к Москве сбили четыре дрона за ночь Политика, 05:49
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят ядерного разоружения Политика, 05:18
Британский флот заявил о сопровождении российской подлодки в Ла-Манше Политика, 05:17
Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили» Политика, 05:07
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02