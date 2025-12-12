Reuters узнал о планах США захватить новые танкеры у берегов Венесуэлы

США, стремясь усилить давление на Мадуро, намерены захватить еще несколько судов с венесуэльской нефтью. Каракас назвал перехват танкера Skipper ранее на этой неделе «ограблением и актом международного пиратства»

США намерены перехватить еще несколько судов с венесуэльской нефтью после первого задержания на этой неделе, сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники.

Цель Соединенных Штатов — усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщают издания. Bloomberg, в свою очередь, передает, что захват первого танкера Skipper, о котором США объявили 10 декабря, — «лишь начало нового этапа в усиленной кампании» администрации Дональда Трампа против Мадуро.

По данным Reuters, США составили список из судов для возможного изъятия и следят за их перемещением у берегов Венесуэлы и Гайаны. По словам двух источников, Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США готовило план в течение нескольких месяцев, они считают, что сокращение или прекращение экспорта венесуэльской нефти создаст дополнительную финансовую нагрузку на правительство страны.

Собеседники агентства сообщили, что в ближайшие недели США намерены принять дальнейшие меры против судов, которые перевозят нефть не только из Венесуэлы, но и других стран, находящихся под санкциями, таких как Иран.

В четверг, 11 декабря, американский Минфин США ввел санкции против шести супертанкеров, на которые, по данным Вашингтона, недавно загрузили венесуэльскую нефть. Неизвестно, входят ли эти суда в список новых целей США. Также под ограничения попали четверо граждан страны, включая родственников первой леди Силии Флорес.

Каракас назвал задержание танкера Skipper «вопиющим ограблением и актом международного пиратства» и пообещал вынести вопрос на рассмотрение международных организаций. Власти Венесуэлы заявили, что инцидент «раскрывает истинные мотивы» политики Вашингтона: речь «не о миграции, не о наркотрафике и не о правах человека, а о стремлении завладеть природными ресурсами Венесуэлы — ее нефтью и энергоносителями».

По данным Bloomberg, ближайшее окружение Мадуро пытается подготовиться к тому, что США могут захватить другие суда, находящиеся под санкциями. Руководство государственной компании Petroleos de Venezuela SA думает над тем, как безопасно экспортировать нефть в Китай, который является основным покупателем венесуэльского сырья.

На этой неделе Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены». Американский лидер вновь не исключил вторжения в Венесуэлу. США стянули к берегам республики крупнейшую группировку войск в регионе за десятилетия.