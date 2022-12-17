МВД Белоруссии создаст отряды из запасников для борьбы с диверсантами

В МВД Белоруссии создадут отряды для борьбы с диверсантами из зачисленных в запас граждан

Отряды из зачисленных в запас создадут во всех подразделениях внутренних войск МВД. Их члены займутся борьбой с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в ведомстве

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

МВД рассказало об учебном сборе сформированного отряда специального назначения «Смерч», который завершился 17 декабря. В отряд вошли 300 граждан страны, прошедших срочную и контрактную службу. На занятиях по огневой, тактической, медицинской подготовке в учебном центре частей минского гарнизона «Воловщина» они упражнялись в стрельбе, эвакуации раненых с поля боя и оказании им первой помощи.

«Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название «Смерч». Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск», — резюмировали в пресс-службе.

Белорусское МВД не раз сообщало о задержании лиц, которые, по его версии, готовили диверсии и теракты в стране. Так, в октябре замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил о задержании нескольких человек, завербованных организацией BYPOL (объединение бывших сотрудников силовых структур, которое признано в Белоруссии террористическим и запрещено) и «беглой оппозицией». Задание по закладке бомб и информацию о том, где взять зажигательные смеси, они получили в чат-боте, отметили в МВД. Казакевич со своей стороны назвал BYPOL «проектом западных спецслужб» и заявил, что участники этой организации проходят подготовку на территории Польши и получают боевой опыт на Украине.

BYPOL создали в октябре 2020 года, после президентских выборов в Белоруссии и последовавших за ними протестов. В организацию, по ее собственным данным, входят бывшие и нынешние сотрудники силовых структур, а цель объединения — «восстановление демократии» в Белоруссии под руководством «народного лидера» Светланы Тихановской. По подсчетам властей, она набрала на выборах 2020 года 10,12% голосов против 80,10% у Лукашенко. Оппозиция обвиняла власти в махинациях при подсчете голосов. В августе 2022 года Верховный суд Белоруссии признал BYPOL террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

В Белоруссии в декабре прошло несколько волн учений. 6 декабря в вооруженных силах страны начались учения по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, на следующий день стартовали антитеррористические учения. Через неделю, 13 декабря, в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности войск по поручению президента республики Александра Лукашенко. Военным предстояло «в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», говорили в белорусском Минобороны.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич 11 декабря заявил, что Запад пытается спровоцировать Минск на активные боевые действия. Лукашенко при этом подчеркивал, что страна не хочет вступать в столкновение.