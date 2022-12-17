Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации с менингитом в Москве Общество, 14:38
Мишин назвал Туктамышеву «гордостью своей тренерской жизни» Спорт, 14:36
МВД Белоруссии создаст отряды из запасников для борьбы с диверсантами Политика, 14:32
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 14:29
В ожидании матча за бронзу. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 14:27
Дмитровский военком заявил о планах увеличить сроки срочной службы Политика, 14:19
Захарова предупредила об обострении проблем в ЕС из-за санкций Политика, 14:14
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
В Ставрополье возбудили уголовное дело из-за гибели 800 журавлей Общество, 14:10
В Австралии фанаты выбежали на поле и подрались с футболистами. Видео Спорт, 13:53
Председатель парламента Крыма исключил прорыв ВСУ к полуострову Политика, 13:47
Замглавы правительства Херсонской области перешла на работу в Москве Политика, 13:42
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 13:40
Нурмагомедов посетил сборную Марокко перед матчем за третье место на ЧМ Спорт, 13:22
Силы НАТО усилили патрулирование севера Косово Политика, 13:20
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД Белоруссии создаст отряды из запасников для борьбы с диверсантами

В МВД Белоруссии создадут отряды для борьбы с диверсантами из зачисленных в запас граждан
Отряды из зачисленных в запас создадут во всех подразделениях внутренних войск МВД. Их члены займутся борьбой с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в ведомстве
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

МВД рассказало об учебном сборе сформированного отряда специального назначения «Смерч», который завершился 17 декабря. В отряд вошли 300 граждан страны, прошедших срочную и контрактную службу. На занятиях по огневой, тактической, медицинской подготовке в учебном центре частей минского гарнизона «Воловщина» они упражнялись в стрельбе, эвакуации раненых с поля боя и оказании им первой помощи.

«Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название «Смерч». Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск», — резюмировали в пресс-службе.

Белорусское МВД не раз сообщало о задержании лиц, которые, по его версии, готовили диверсии и теракты в стране. Так, в октябре замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил о задержании нескольких человек, завербованных организацией BYPOL (объединение бывших сотрудников силовых структур, которое признано в Белоруссии террористическим и запрещено) и «беглой оппозицией». Задание по закладке бомб и информацию о том, где взять зажигательные смеси, они получили в чат-боте, отметили в МВД. Казакевич со своей стороны назвал BYPOL «проектом западных спецслужб» и заявил, что участники этой организации проходят подготовку на территории Польши и получают боевой опыт на Украине.

BYPOL создали в октябре 2020 года, после президентских выборов в Белоруссии и последовавших за ними протестов. В организацию, по ее собственным данным, входят бывшие и нынешние сотрудники силовых структур, а цель объединения — «восстановление демократии» в Белоруссии под руководством «народного лидера» Светланы Тихановской. По подсчетам властей, она набрала на выборах 2020 года 10,12% голосов против 80,10% у Лукашенко. Оппозиция обвиняла власти в махинациях при подсчете голосов. В августе 2022 года Верховный суд Белоруссии признал BYPOL террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

В Белоруссии в декабре прошло несколько волн учений. 6 декабря в вооруженных силах страны начались учения по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, на следующий день стартовали антитеррористические учения. Через неделю, 13 декабря, в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности войск по поручению президента республики Александра Лукашенко. Военным предстояло «в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», говорили в белорусском Минобороны.

Читайте на РБК Pro
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич 11 декабря заявил, что Запад пытается спровоцировать Минск на активные боевые действия. Лукашенко при этом подчеркивал, что страна не хочет вступать в столкновение.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
МВД Белоруссии Белоруссия диверсанты
Материалы по теме
В Совбезе Белоруссии уточнили детали внезапной проверки боеготовности
Политика
В Белоруссии проведут антитеррористические учения
Политика
В Белоруссии начались учения по боевой и мобилизационной готовности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter