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Политика ,  
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В Белоруссии начались учения по боевой и мобилизационной готовности

ВС Белоруссии начали учения по боевой и мобилизационной готовности
Учения проходят планово, подчеркнули в белорусском Минобороны. В стране также ведут сверку данных военнообязанных
Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС
Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

В белорусских Вооруженных силах начались учения по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, сообщило Минобороны Белоруссии в телеграм-канале.

«Основные цели — поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что мероприятия являются плановыми и проводятся после очередного призыва и дополнений программы начальной военной подготовки. Они включают комплекс тренировок со всеми категориями военных, подразделениями, воинскими частями и органами военного управления.

Помимо этих учений, в стране проводят сверку учетных данных всех военнообязанных. Их вызывают в военкомат повестками. Процесс планируют завершить до конца года.

Проверку начали по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что «уроком» для страны стало проведение частичной мобилизации в России, поскольку оказалось, что кто-то из получивших там повестки умер, заболел или уехал из страны.

В этой связи глава государства поручил уточнить данные по белорусским военнообязанным «без всякого гвалта, без шума». Он также заверил, что данные мероприятия не имеют «никакого отношения к мобилизации».


В октябре Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». По словам министра обороны республики Виктора Хренина, войска будут выполнять «сугубо оборонительные задачи».

Лукашенко утверждал, что его «по неофициальным каналам» предупредили о готовящемся нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины, также он говорил об угрозе со стороны Польши. Первые эшелоны с российскими войсками стали прибывать на территорию Белоруссии 15 октября. Численность региональной группировки составит чуть менее 10 тыс. человек.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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