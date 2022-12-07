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Политика ,  
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В Белоруссии проведут антитеррористические учения

В Белоруссии проверят систему реагирования на террористические акты
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии проводится проверка системы реагирования на акты терроризма. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на Госсекретариат Совбеза Белоруссии.

В ходе учений планируется движение военной техники и применение имитационных средств поражения.

7–8 декабря временно ограничат движение транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, подходящей для учебных целей. В Госсекретариате принесли извинения за неудобства.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны начать переговоры с Россией о создании совместных учебно-боевых армейских центров. 3 декабря Лукашенко встретился с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. На встрече он сказал, что «ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны», но при этом идет подготовка солдат, чтобы «отразить любую агрессию». Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия готовятся как «единая армия». Эти заявления были сделаны на фоне продолжающейся военной спецоперации России на Украине. В руководстве Белоруссии не раз заявляли, что украинская армия собирается нанести удар по стране.

6 декабря в Белоруссии начались учения по боевой и мобилизационной готовности. Основными целями стало «повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки», сообщало Минобороны страны. Там отметили, что мероприятия являются плановыми.

Теги
Белоруссия Россия антитеррор
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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