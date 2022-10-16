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МВД Белоруссии сообщило о задержании готовивших теракты и диверсии

В Белоруссии предотвратили серию терактов, задержаны несколько человек

Сотрудники Главного управления МВД Белоруссии по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали несколько человек, которые готовили теракты и диверсии на территории страны, сообщило Агентство телевизионных новостей со ссылкой на замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича.

«Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается», — указано в сообщении.

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