Политика ,
0
МВД Белоруссии сообщило о задержании готовивших теракты и диверсии
В Белоруссии предотвратили серию терактов, задержаны несколько человек
Сотрудники Главного управления МВД Белоруссии по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали несколько человек, которые готовили теракты и диверсии на территории страны, сообщило Агентство телевизионных новостей со ссылкой на замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича.
«Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается», — указано в сообщении.
Материал дополняется