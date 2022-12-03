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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны

Лукашенко заявил о подготовке военных с Россией как «единой армии» и нежелании войны
Российские военнослужащие, присутствующие в Белоруссии, и их белорусские коллеги ведут подготовку как «единая армия», чтобы «отразить любую агрессию», сказал президент
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Военные Белоруссии и России ведут подготовку как «единая армия», чтобы «отразить любую агрессию», заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу в Минске. При этом он отметил, что «ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим».

«И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства — смогли отразить любую агрессию... Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся», — сказал Лукашенко.

Он заверил, что не собирается «тут никого пугать», поскольку «все уже и так напуганы-перепуганы». «Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право», — продолжил глава республики. Пока, по его словам, не видно их готовности «к полноправным переговорам и по-человечески договариваться». «Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится», — добавил Лукашенко.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Он утверждал, что белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о готовящемся нанесении ударов по стране с территории Украины. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заверял, что войска будут выполнять «сугубо оборонительные задачи». 15 октября первые эшелоны российских военнослужащих прибыли в республику. Всего их численность должна составить около 9 тыс. человек.

Лукашенко заявлял, что страны мира «как никогда» близки к третьей мировой войне. Однако он не верит, что она будет развязана. «Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?» — пояснял глава государства. При этом президент Белоруссии утверждал, что ему удается «сдерживать вероятного противника от применения военной силы» против его страны.

3 декабря Шойгу и Хренин внесли изменения в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Глава российского Минобороны назвал Белоруссию надежным партнером «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран» и напомнил, что в республике проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей».

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Александр Лукашенко Сергей Шойгу
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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