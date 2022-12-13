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В Совбезе Белоруссии уточнили детали внезапной проверки боеготовности Политика, 18:31
Политика ,  
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В Совбезе Белоруссии уточнили детали внезапной проверки боеготовности

В Минске сообщили об обороне объекта на границе с Украиной в ходе проверки боеготовности
Фото: mil.by
Фото: mil.by

В рамках проверки боеготовности, объявленной сегодня в белорусской армии, военным одной из частей на южном направлении поставлена задача по «выходу и прикрытию, взятию под охрану» объекта на границе с Украиной, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Видео с его комментарием опубликовала телекомпания Минобороны республики «Воен ТВ».

«Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния в незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач. Задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции на Украине», — пояснил Вольфович.

Он уточнил, что в первую очередь проверке подлежат силы немедленного реагирования.

Внезапная проверка боеготовности в Белоруссии началась 13 декабря по поручению президента Александра Лукашенко. Она проводится под руководством Совбеза республики. В белорусском Минобороны сообщили, что войскам предстоит «в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».

Неделей раньше в республике начались плановые учения по боевой и мобилизационной готовности. Следом в Белоруссии стартовали антитеррористические учения.

10 октября Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о размещении совместной группировки войск на территории Белоруссии. Он сказал, что готов принять и разместить «не одну тысячу» российских военнослужащих, и предостерег Украину от возможного удара по этим силам.

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11 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Запад пытается спровоцировать Минск на активные военные действия.

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Белоруссия внезапная проверка боеготовность
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В Белоруссии начались учения по боевой и мобилизационной готовности
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