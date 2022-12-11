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В Белоруссии увидели попытку Запада подтолкнуть Минск к военным действиям

Глава Генштаба Белоруссии заявил, что Запад пытается подтолкнуть Минск к военным действиям

Запад пытается спровоцировать Минск на активные военные действия, заявил первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Виктор Гулевич в эфире телеканала СТВ.

«Складывается впечатление, и оно с каждым днем становится все более устойчивым, о том, что страны Запада пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, которые могут быть истрактованы в их пользу», — сказал он. Для этого применяются в основном украинские силы, заявил замминистра.

Минск, по словам Гулевича, «обвинить в чем-то не могут. При этом «доказательств нарушения госграницы [и] агрессивных действий в отношении Республики Беларусь более чем предостаточно», считает начальник Генштаба.

Гулевич напомнил о случаях принудительной посадки беспилотников на территории Белоруссии. Некоторые дроны сбивали, уточнил он. Белорусский погранкомитет отчитывался об этом, в частности, 4 и 16 ноября. По информации ведомства, дроны летели с украинской стороны.В Киеве отвергали намерение атаковать Белоруссию и подчеркивали, что Украина стремится только к суверенитету и территориальной целостности.

В июле начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин уже обвинял США и Брюссель в подготовке к вооруженному столкновению с Москвой и Минском.

«Цель Вашингтона предельно ясна: провоцирование разрушительных процессов в политической, экономической и информационной сферах, непрекращающиеся попытки сменить действующее руководство на подконтрольное Западу», — утверждал он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом подчеркивал, что ни Минск, ни Москва не хотят столкновения.

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В октябре Лукашенко сказал, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Он утверждал, что белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о готовящемся нанесении ударов по стране с территории Украины. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заверял, что войска будут выполнять «сугубо оборонительные задачи». 15 октября первые эшелоны российских военнослужащих прибыли в республику. Их общая численность должна составить около 9 тыс. человек.

3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу и Хренин внесли изменения в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Глава российского Минобороны назвал Белоруссию надежным партнером «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран» и напомнил, что в республике проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей».

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Белоруссия боевые действия беспилотники Запад
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