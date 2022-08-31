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В Белоруссии признали террористическим объединение бывших силовиков BYPOL

Как заявили в Генпрокуратуре, организация формирует в обществе «идеи радикализма и склоняет граждан к экстремистской деятельности». BYPOL создали уволившиеся из-за протестов силовики, ранее против ее членов завели дела
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Верховный суд Белоруссии признал организацию BYPOL, созданную уволившимися после протестов белорусскими силовиками, террористической, сообщила Генпрокуратура страны. Ее деятельность в стране запрещена, а участие в ней грозит уголовной ответственностью.

Также террористическими признаны ее подразделения «Сітуацыйна — аналітычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога».

«Деятельность данной организации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Беларусь незаконным путем», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что организация занималась обучением изготовлению взрывчатки и оружия, «тактике оказания силового сопротивления правоохранителям», прорабатывала и планировала террористические и экстремистские акции.

«В результате на территории страны совершены различные преступления экстремистской направленности, включая акты терроризма», — заявили в Генпрокуратуре.

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Фото:МВД Беларуси

BYPOL существует с октября 2020 года, объединяет бывших и действующих сотрудников силовых структур Белоруссии. Своей целью организация называет «восстановление демократии в Беларуси во главе с народным лидером Светланой Тихановской и проведение новых президентских и парламентских выборов на основе демократических принципов».

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Объединение под названием «План «Перамога» позиционирует себя как «ситуационно-аналитический центр, созданный инициативой BYPOL по поручению Светланы Тихановской». Гражданам предлагают вступить в «мобилизационный резерв», который существует в каждом регионе страны и делится на группы. Таким образом, говорится на сайте, авторы инициативы планируют «в нужный момент мобилизовать всю страну».

В начале марта 2021 года белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против представителей организации BYPOL, покинувших страну, в частности, против бывшего сотрудника прокуратуры Олега Талерчика и следователя Игоря Лобана. До этого BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывал во время разгона протестующих после выборов их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». Кроме того, он рассказывал о планах по созданию спецлагеря для осужденных за участие в протестах. В МВД назвали ее фейком.

В ноябре BYPOL признали экстремистской.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Белоруссия террористическая организация
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В Белоруссии возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков
Общество
МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта
Политика
В Белоруссии признали экстремистским объединение бывших силовиков BYPOL
Политика
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