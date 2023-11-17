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Война санкций ,  
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EUobserver узнал о подготовке санкций ЕС против «Царских волков»

EUobserver: ЕС готовит санкции против главы Росфинмониторинга и «Царских волков»
Сюжет
Война санкций
Помимо запрета прямого импорта алмазов из России и усиления контроля за соблюдением санкций, ЕС может ввести ограничения против ряда «наемнических организаций» и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, выяснил EUObserver
Робот &laquo;Маркер&raquo;
Робот «Маркер» (Фото: Роскосмос / РКК «Энергия» / РИА Новости)

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и военно-технического центра «Царские волки», сообщает EUObserver.

По данным портала, помимо Чиханина, в санкционный список могут внести Илью Медведева — сына зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, жену губернатора Кемеровской области Анну Цивилеву, а также миллиардера и акционера «СИБУРа» Рустема Сультеева (его состояние по версии Forbes — $1,3 млрд) вместе с его женой.

Кроме того, в санкционный список ЕС могут попасть еще шесть организаций, среди которых значатся ВТЦ «Царские волки», ЧВК «Редут», «Андреевский крест», «Конвой», «Факел», «Поток» и РСБ-Групп, пишет EUObserver. В обосновании санкций по отношению к «Царским волкам» говорится, что ВТЦ разработало роботизированный танк «Маркер», который «служит для уничтожения украинской бронетехники».

Робот «Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. «Маркер» оснащен автоматической системой управления, способен работать автономно и обнаруживать объекты на расстоянии не менее 15 км, говорил глава «Царских волков» Дмитрий Рогозин. В марте он анонсировал серийное производство этих роботов.

Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки» в ноябре 2022 года. 23 сентября он стал сенатором от Запорожской области. Политик находится под западными санкциями с 2020 года.

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Илья Медведев

Представитель Еврокомиссии 15 ноября подтвердил РБК, что «совместные предложения комиссии и верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] в рамках предложенного 12-го пакета санкций приняты Еврокомиссией». Санкционный пакет, в частности, нацелен на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны». «Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами по G7», — указал представитель ЕК.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС обсудят 12-й пакет санкций против России на этой неделе (предложенные меры еще могут измениться). По данным агентства, новые ограничения затронут около €5 млрд товарооборота между Россией и ЕС. До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 12-й пакет санкций будет включать «новые импортные и экспортные запреты, действия по укреплению потолка цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний из третьих стран, которые обходят санкции».

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По данным Politico, в числе предложений ЕС — запрет прямого импорта алмазов из России с января 2024 года, а также поэтапный запретит импорта обработанных в третьих странах алмазов, происходящих из российского алмазного сырья. Импортное эмбарго будет распространяться на искусственные алмазы (которые практически всегда используются в промышленных целях как режущие и абразивные материалы), отмечало AFP.

Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС усилить контроль за ценовым потолком в отношении российской нефти ($60 за баррель). От судоходных компаний, по данным Bloomberg, теперь будет требоваться засвидетельствовать по отдельности стоимость страхования и фрахта, чтобы было сложнее замаскировать реальную стоимость российской нефти.

Россия считает санкции нелегитимными. По мнению президента Владимира Путина, западные политики в вопросах ограничений иногда «доходят до абсурда». В сентябре Путин заявил, что экономика России полностью восстановилась после ограничений.


 

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санкции ЕС Росфинмониторинг ЧВК Юрий Чиханчин Военная операция на Украине
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Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья

21 декабря 1963 года
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