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Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России

Еврокомиссия приняла предложения по 12-му пакету санкций в отношении России и передала их на рассмотрение странам — членам ЕС, сообщили РБК в комиссии. Среди них — эмбарго на импорт российских алмазов
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Представитель Еврокомиссии подтвердил РБК, что «совместные предложения Комиссии и Верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] в рамках предложенного 12-го пакета санкций приняты Еврокомиссией». Теперь странам — членам ЕС предстоит обсудить пакет и принять его единогласным решением. «Мы будем тесно работать с Советом ЕС, чтобы это произошло как можно скорее», — сообщил представитель комиссии.

Санкционный пакет, в частности, нацелен на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны». «Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами по G7», — указал представитель Еврокомиссии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС обсудят 12-й пакет санкций против России на этой неделе (предложенные меры еще могут измениться). По данным агентства, новые ограничения затронут около €5 млрд товарооборота между Россией и ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале ноября анонсировала, что новые санкции включат «новые импортные и экспортные запреты, действия по укреплению потолка цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний из третьих стран, которые обходят санкции».

Bloomberg узнал новые детали о готовящихся санкциях против России
Политика
Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Еврокомиссия предлагает запретить прямой импорт алмазов из России с января 2024 года, а также поэтапно запретить импорт обработанных в третьих странах алмазов, происходящих из российского алмазного сырья, сообщило издание Politico. По данным Еврокомиссии, в 2022 году Бельгия импортировала российских алмазов на €1,39 млрд. Мировой рынок алмазов и бриллиантов устроен таким образом, что добытый российской компанией АЛРОСА алмаз может проходить огранку в Индии, затем поступить на Антверпенскую алмазную биржу в Бельгии, где может быть реализован с отправкой на другие рынки (США, Гонконг и т.д.).

Также предложено ограничить закупки европейскими странами российского сжиженного пропана (его импорт в ЕС в 2022 году составил €336 млн; используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги. В свою очередь, предлагается добавить к эмбарго на экспорт в Россию такие европейские товары, как литиевые батареи, термостаты, моторы и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов.

Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС усилить ценовой потолок в отношении российской нефти ($60 за барр.). От участников рынка, как сообщило Bloomberg, будет требоваться засвидетельствовать по отдельности стоимость страхования и фрахта, чтобы было сложнее замаскировать реальную стоимость российской нефти. Сейчас может использоваться лазейка, когда сама нефть формально продается дешевле $60, а часть ее подлинной стоимости фактически включается в цену сопутствующих услуг. 

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Кроме того, предлагается обязать европейские компании, принадлежащие или подконтрольные российским физическим или юридическим лицам, запрашивать разрешения у регуляторов на вывод средств за пределы Евросоюза.  

Европейские дипломаты впервые обсудят новые санкции против России в пятницу, 17 ноября, сообщило Politico.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции ЕС Еврокомиссия алмазы потолок цен на нефть эмбарго
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