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Война санкций ,  
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The Guardian узнала о планах ЕС ввести санкции против сына Медведева

The Guardian: ЕС введет санкции против сына Медведева и «АльфаСтрахования»
Сюжет
Война санкций
Брюссель также введет ограничения против Анны Цивилевой, компании «Ил» и «АльфаСтрахования», пишет газета. Всего в черный список предложили внести 120 физлиц и компаний
Илья Медведев
Илья Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюза против России Брюссель введет ограничения против 47 человек, сообщает The Guardian. В их числе — Илья Медведев, сын зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Причиной, по данным издания, стала организация «дезинформационной пропагандистской кампании» в отношении Украины.

Медведев-младший летом 2022-го вступил в «Единую Россию», председателем которой является его отец. Со стороны партии он координировал разработку портала «Я в России», который призван предоставлять госуслуги жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Россия включила эти регионы в свой состав осенью 2022 года по итогам референдумов. Законность этих решений не признают большинство стран, Москва настаивает, что вопрос территориальной принадлежности данных субъектов закрыт.

В черный список попадет также Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, которую президент Владимир Путин назначил председателем фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Также санкции планируется ввести против ряда белорусских чиновников.

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Под санкции попадут российские компании, работающие в оборонной промышленности и ИТ-сфере, «связанные с ФСБ», сотрудники избиркомов, частные военные компании . Ограничения намерены ввести против «АльфаСтрахования». РБК направил запрос в компанию.

В черный список добавят «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» («Ил», головная компании дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, производит военно-транспортные самолеты «Ил-76»), а также оператора системы ГЛОНАСС. Всего, по данным Европейской службы внешних связей, меры коснутся более 120 физических и юридических лиц.

Помимо того, в проекте Еврокомиссии упоминаются запрет на продажу подержанных танкеров и меры в отношении российских алмазов, о чем ранее писали другие СМИ, в частности, Bloomberg. По данным агентства, их импорт предлагают прекратить с 1 января. В целом ограничения затронут около €5 млрд товарооборота между Евросоюзом и Россией.

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Российские власти, хотя и говорят, что экономика справилась с давлением санкций, считают их нелегитимными. Медведев, который находится под ограничениями Евросоюза с февраля 2022 года, называл меры против родственников чиновников двойным беззаконием. Действия Запада зампред Совбеза сравнивал с репрессиями в СССР в 1930-х годах: «Носишь ту же фамилию, что и совершивший преступление родитель, — тоже пойдешь по 58-й УК РСФСР 1926 года».
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Антон Фейнберг
санкции Евросоюз Дмитрий Медведев «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» АльфаСтрахование ГЛОНАСС Анна Цивилева
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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