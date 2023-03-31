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Рогозин анонсировал серийное производство роботов «Маркер» с «Корнетами»

Рогозин: серийное производство роботов «Маркер» с ПТРК «Корнет» начнется после испытаний

Рогозин анонсировал серийное производство роботов «Маркер» с «Корнетами»
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Боевой робот «Маркер», оснащенный противотанковым комплексом «Корнет», оперативно поступит в серийное производство после завершения испытаний, сообщил ТАСС глава группы военных советников «Царские волки», экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В своем телеграм-канале он опубликовал видео испытаний робота. «Мы впервые установили сразу четыре ПТРК на опорно-поворотный модуль этого робототехнического комплекса, попробовали... Получается», — написал Рогозин.

Робот «Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. «Маркер» оснащен автоматической системой управления, способен работать автономно и обнаруживать объекты на расстоянии не менее 15 км, отмечал Рогозин.

Противотанковый комплекс «Корнет» с управляемыми ракетами используется для ударов по танкам и другим бронированным целям. Дальность его стрельбы составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

В феврале Рогозин сообщил о прибытии четырех боевых роботов «Маркер» в Донбасс. Тогда он отметил, что начинается установка на них «мощного противотанкового вооружения». Глава «Царских волков» предложил с помощью «Маркеров» бороться с немецкими танками Leopard и американскими Abrams, которые западные страны поставляют Украине.

Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин противотанковый комплекс

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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