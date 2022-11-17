В Кремле назвали невозможными публичные переговоры с Украиной

Дмитрий Песков считает, что переговорный процесс должен быть инструментом реализации выбранных Россией целей на Украине. При этом, заявил он, Москва не считает возможным публичные переговоры, как предлагал Владимир Зеленский

Дмитрий Песков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Переговоры с Украиной следует вести лишь для достижения какой-либо необходимой Москве цели, и они не могут быть публичными, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. Они могут достигаться или посредством СВО (специальной военной операции. — РБК), или посредством переговоров. <...> Наша позиция исчерпывающе понятна и известна», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля заявил, что переговорный процесс не может быть публичным, отметив при этом, что в Москве не знают, хочет ли на самом деле переговоров украинская сторона и могут ли переговоры активизироваться из-за наступления зимы и повреждения энергетической инфраструктуры Украины.

«Мы не знаем. Дело в том, что у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров. Потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры. Потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой истерике», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос об участии США в переговорном процессе по Украины, Песков заявил, что Вашингтон мог бы оказать на киев влияние «в плане большей сговорчивости». «При желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей стороны. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины, от накачивания Украины вооружениями. Вот это единственное, что мы можем констатировать с абсолютной уверенностью», — сказал представитель Кремля.

По его словам, наступление зимы не повлияет на ход проведения спецоперации. «СВО продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических и погодных условий. <...> Ее цели должны быть достигнуты», — отметил пресс-секретарь.

Говоря об ударах по украинской инфраструктуре, Песков заявил, что они были нанесены по объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре.

О том, что Киев готов к переговорам с Россией, но они должны проходить публично, заявил 17 ноября украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о том, что президент России Владимир Путин хочет прямых переговоров. «И я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что не хочет «иметь с ними каких-либо отношений за кулисами». «Я готов рекомендовать этот формат, я буду думать с моими коллегами, как это сделать», — добавил Зеленский.

Москва регулярно призывает Киев к возобновлению диалога, отмечая, что в украинской столице встречного желания не проявляют. При этом на Украине в качестве условий для переговоров называют восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, трибунал над военными преступниками и гарантии безопасности.

Ранее Зеленский несколько раз заявлял и впоследствии подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.