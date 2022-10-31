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На территорию Молдавии упала сбитая украинской ПВО ракета

МВД Молдавии сообщило о падении на территории страны сбитой украинской ПВО ракеты
Фрагменты ракеты обнаружены на севере села Наславча на границе с Украиной. В МВД и Минобороны со ссылкой на украинские власти сообщили, что они упали на территории республики после атаки на Днестровскую ГЭС
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС

На территорию Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО, сообщает МВД республики.

Фрагменты ракеты обнаружены на севере села Наславча, расположенного на границе с Украиной. В нескольких домах выбило оконные стекла. Никто не пострадал.

Украинские власти сообщили, что сегодня утром был нанесен удар беспилотником по Днестровской ГЭС, которая находится неподалеку от села Наславча, указали в ведомстве.

Молдавское Минобороны сообщило, что направило на место падения саперов. Фрагменты упали на территории республики после атаки беспилотников на плотину Днестровской ГЭС, расположенной около села Наславча, сказали там. Системы воздушного наблюдения армии не обнаружили незаконных полетов в воздушном пространстве страны, отметили в ведомстве.

31 октября в Киеве, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы, а по всей Украине объявили воздушную тревогу. Под удар попали в том числе объекты критической инфраструктуры, в результате в некоторых районах столицы пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро. Кроме того, обесточенной оказалась часть украинских железнодорожных линий.

Позднее в российском Минобороны отчитались о продолжении ударов по системам военного управления и энергетики Украины. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили там.

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