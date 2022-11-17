В США заявили о неудачных попытках связаться с Россией о ракетах в Польше

США пытались дозвониться до начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с целью обсудить ситуацию в Польше, но их попытки не увенчались успехом. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне, отвечая на вопрос журналистов.

«Я пытался организовать звонок через своих сотрудников <...> Некоторые попытки были предприняты, но дозвониться до российского коллеги не удалось», — утверждает Милли.

Американский генерал рассказал, что 15 ноября несколько раз по телефону говорил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, а также с начальником Генштаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком и другими коллегами в Европе.

15 ноября на Украине по всей территории страны была объявлена воздушная тревога, главы ряда регионов заявляли о работе ПВО и взрывах. Такие сообщения поступали из в Киева, Львова, Черскасской, Хмельницкой и иных областей. Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине было зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре.

В тот же день польское Radio ZET сообщило о падении ракет в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. В результате взрывов погибли два человека. Минобороны России назвало сообщения польских СМИ о причастности России к этому провокацией.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что у страны сейчас нет свидетельств преднамеренной атаки на страну и назвал произошедшее случайностью. Президент предположил, что скорее всего, на территории Польши упала «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. Днем 16 ноября Минобороны России также сообщило, что, по данным Москвы, обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

В США согласились с заявлениями Дуды о том, что упавшая в Польше ракета, вероятно, принадлежала украинской ПВО. Однако представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что вне зависимости от результатов расследования по инциденту, которое ведут НАТО и Польша, Америка будет считать причастной к нему Россию.