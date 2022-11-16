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Премьер Польши не увидел необходимости прибегать к 4-й статье устава НАТО

Премьер Польши: Варшава не планирует прибегать к 4-й статье устава НАТО
Доказательств того, что ракеты упали на территории Польши умышленно, нет, считают власти страны

Польша не стала задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы из-за инцидента в Пшеводуве, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий. Президент страны подчеркнул, что доказательств преднамеренной атаки на Польшу нет.

«Большая часть собранных нами данных указывает на то, что на этот раз нет неоходимости активировать статью 4 устава НАТО, но этот механизм останется в нашем распоряжении», — цитирует слова Моравецкого PAP.

Президент страны Анджей Дуда сообщил, что Варшава проводит консультации с западными странами по поводу инцидента, а на месте взрыва работают в том числе американские следователи. «Вчера в разговоре со мной Джо Байден заявил о своей поддержке этого расследования и я принял эту поддержку. Мы постоянно находимся в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО, мы постоянно консультируемся с коллегами», — сказал он.

Дуда подчеркнул, что доказательств преднамеренной атаки у Варшавы нет. «Падение ракеты на нашу территорию не было преднамеренным. Это не была ракета, нацеленная на Польшу», — сказал президент страны.

В 4-й статье Устава НАТО говорится, что стороны должны проводить консультации друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны оказалась под угрозой.

Вечером 15 ноября на востоке Польши, в селе Пшеводув Люблинского воеводства, упали две неопознанные ракеты, взрыв одной из них привел к гибели двух человек. Это произошло на фоне ракетных ударов на Украине и сопутствующей работы средств ПВО.

В Польше в связи со случившимся созвали экстренное совещание комитета национальной безопасности. Ряд стран НАТО обвинили в произошедшем Россию. Латвийский министр обороны Артис Пабрикс указывал, что в случае подтверждения причастности Москвы к инциденту вступает в силу 4-я статья договора альянса. Однако позднее, 16 ноября, Варшава заявила, что данных о том, что это были российские ракеты, нет, и с большой долей вероятности можно утверждать, что это ракеты комплекса ПВО С-300. С этими выводами согласились и в Вашингтоне, не исключил того, что ракета была украинской, и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Российское военное ведомство на основе фотографий с места инцидента также предположило, что речь идет о ракете от С-300, принадлежащей Вооруженным силам Украины. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Польша ракеты С-300 НАТО
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