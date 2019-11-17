Россия начала буксировку украинских военных кораблей из Керчи

По данным СМИ, первым морской вокзал в Керчи покинул задержанный в прошлом ноябре буксир «Яны Капу», за ним последовали два катера — «Бердянск» и «Никополь»

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанных в ноябре 2018 года за нарушение территориальной границы России в Черном море. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа. РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах региона, украинские катера и буксир будут переданы Киеву в нейтральных водах, конкретное место не уточнятся. Как сообщает телеканал «Крым-24», военные корабли транспортируют катера пограничного управления ФСБ России по Крыму. По его информации, корабли будут переданы Украине в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев в Керчи, первым морской вокзал покинул буксир «Яны Капу», за ним последовал катер «Бердянск», также причал покинул второй задержанный катер «Никополь». По данным телеканала «Звезда», сопровождать украинские корабли в порт Одессы будут два буксира и поисково-спасательный корабль.

В начале ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко направил России ноту с требованием вернуть захваченные в Керченском проливе военные корабли. Позиция Москвы заключалась в том, что два катера и буксир, на котором находились 24 украинских моряка, не реагировали на предупреждения и незаконно вошли в российские территориальные воды в Крыму.

В мае международный суд ООН по морскому праву обязал Россию вернуть задержанных моряков и корабли. 7 сентября 24 ранее арестованных в России за незаконное пересечение границы России (ч. 3 ст. 322 УК) украинских военнослужащих вернулись в Киев в рамках двухстороннего обмена заключенными между Россией и Украиной.