МИД Украины потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием отдать украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киев попросил Москву назвать точные координаты и время, когда можно будет забрать корабли. «Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрела, или эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются. Никакой задержки с нашей стороны здесь нет. Наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли», — пояснил Пристайко (цитата по УНИАН).

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