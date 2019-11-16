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В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сделанное ранее предложение Киеву не теряло свою актуальность
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

В МИД России заявили, что передача Украине задержанных в ноябре прошлого года военных кораблей не связана с саммитом в «нормандском формате», который намечен на 9 декабря.

Там заявили, что в свое время Киеву было сделано предложение о возвращении кораблей под «гарантии их сохранности» как вещественных доказательств. «Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — заявили во внешнеполитическом ведомстве агентству «Интерфакс».

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщил о том, что в России принято принципиальное решение о том, чтобы вернуть Украине катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Сделать это планируется до начала нормандского саммита. Сейчас представители Минобороны и МИД двух стран обсуждают время и место передачи кораблей.

При этом в Москве заявили, что изъятые с судов оружие моряков и документация останутся в России в качестве вещественных доказательств.

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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. В Москве это объяснили тем, что экипажи судов нарушили государственную границу, не согласовав проход через Керченский пролив. Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

В мае Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. 7 сентября 24 военнослужащих вернулись в Киев в рамках двухстороннего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, МИД России
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