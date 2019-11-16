В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сделанное ранее предложение Киеву не теряло свою актуальность

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

В МИД России заявили, что передача Украине задержанных в ноябре прошлого года военных кораблей не связана с саммитом в «нормандском формате», который намечен на 9 декабря.

Там заявили, что в свое время Киеву было сделано предложение о возвращении кораблей под «гарантии их сохранности» как вещественных доказательств. «Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — заявили во внешнеполитическом ведомстве агентству «Интерфакс».

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщил о том, что в России принято принципиальное решение о том, чтобы вернуть Украине катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Сделать это планируется до начала нормандского саммита. Сейчас представители Минобороны и МИД двух стран обсуждают время и место передачи кораблей.

При этом в Москве заявили, что изъятые с судов оружие моряков и документация останутся в России в качестве вещественных доказательств.