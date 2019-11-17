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Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе. Об этом сообщил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «Новое время».

Ермак уточнил, что речь идет о малых бронированных катерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксире «Яны Капу».

Как сообщало ранее без ссылки на источники издание «Думская», задержанные суда должны забрать поисково-спасательный корабль «Сапфир» и буксиры «Титан» и «Гайдамака», вышедшие из украинских портов. По данным издания, встреча должна состояться в открытом море, в около 60 км от Одессы.

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СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Москва планирует вернуть Киеву корабли до запланированного на 9 декабря этого года саммита «нормандского формата». В МИД России заявили, что решение не было связано с проведением встречи на высшем уровне, отметив, что предложение «не теряло свою актуальность».

Осенью 2018 года российские пограничники задержали украинские корабли и находившихся на них моряков. Москва объяснила решение тем, что они без согласования вошли в территориальные воды России и игнорировали требование остановиться. Задержанным морякам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. В сентябре 2019 года в рамках состоявшегося между Москвой и Киевом обмена заключенными они вернулись на Украину.

Теги: Украина, корабли, Керченский пролив
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