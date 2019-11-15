СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли

Принципиальное решение уже принято, пишет «Коммерсантъ». Предполагается, что два катера и буксир отдадут Киеву до саммита нормандской четверки

Россия и Украина обсуждают вопрос о возвращении Киеву кораблей, которые были в ноябре прошлого года задержаны при попытке пройти по Керченскому проливу. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники, это может произойти до саммита в нормандском формате, намеченного на 9 декабря. РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

Собеседники издания заявили, что принципиальное решение о возвращении Киеву катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже принято. Сейчас представители силовых и внешнеполитических ведомств двух стран согласовывают дату и точное место передачи кораблей.

При этом в Москве не намерены возвращать украинцам личное оружие моряков, рации, а также обнаруженную документацию, объясняя это тем, что все это вещественные доказательства в уголовном деле.

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. В Москве это объяснили тем, что экипажи судов нарушили государственную границу, не согласовав проход через Керченский пролив. Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.