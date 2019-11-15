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СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли
Принципиальное решение уже принято, пишет «Коммерсантъ». Предполагается, что два катера и буксир отдадут Киеву до саммита нормандской четверки

Россия и Украина обсуждают вопрос о возвращении Киеву кораблей, которые были в ноябре прошлого года задержаны при попытке пройти по Керченскому проливу. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники, это может произойти до саммита в нормандском формате, намеченного на 9 декабря. РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

Собеседники издания заявили, что принципиальное решение о возвращении Киеву катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже принято. Сейчас представители силовых и внешнеполитических ведомств двух стран согласовывают дату и точное место передачи кораблей.

При этом в Москве не намерены возвращать украинцам личное оружие моряков, рации, а также обнаруженную документацию, объясняя это тем, что все это вещественные доказательства в уголовном деле.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. В Москве это объяснили тем, что экипажи судов нарушили государственную границу, не согласовав проход через Керченский пролив. Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

В мае Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. 7 сентября 24 военнослужащих вернулись в Киев в рамках двухстороннего обмена заключенными между Россией и Украиной.

15 ноября стало известно о том, что первый с 2016 года саммит в нормандском формате (то есть с участием руководителей России, Украины, Германии и Франции) пройдет в Париже 9 декабря.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Украина, Керченский пролив
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