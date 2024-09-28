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Операция Израиля в Ливане ,  
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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по своим врагам

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы премьер назвал «необходимым условием» для достижения поставленных Израилем целей и сообщил, что это он отдал приказ

Израиль продолжит наносить удары по своим врагам, заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, слова Нетаньяху приводит советник его офиса Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

«Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно», — сказал премьер.

Он отметил, что для Израиля настали «великие дни» и «исторический поворотный момент». «Израиль на подъеме. Мы побеждаем», — подчеркнул Нетаньяху.

Говоря об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, глава правительства сообщил, что это он отдал приказ. Он назвал ликвидацию Насраллы «необходимым условием» для достижения поставленных Израилем целей — «безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы». «Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге», — добавил Нетаньяху.

По его словам, лидер «Хезболлы» был «стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана» (Тегеран поддерживает ливанскую группировку). «Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном», — убежден Нетаньяху.

Он предупредил израильтян, что в ближайшие дни страна столкнется «со значительными вызовами», но заверил, что Израиль справится с ними.

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Джо Байден

27 сентября Израиль нанес удар по Бейруту, в результате которого был убит лидер «Хезболлы». Группировка подтвердила его гибель и пообещала «продолжить джихад». Кроме Насраллы погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки. 28 сентября ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы» Хасана Халиля Ясина.

На этой неделе глава Генштаба израильской армии Герци Халеви объявил о проведении «упреждающей наступательной операции» против Ливана, получившей название «Стрелы Севера». Как сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан.

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Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху Израиль Хезболла Хасан Насралла
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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