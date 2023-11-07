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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Guardian узнала о трех заданиях боевикам ХАМАС при нападении на Израиль

Guardian: атаку на Израиль подготовили лидеры ХАМАС Синвар и ад-Дейф
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Об операции ХАМАС против Израиля до последнего момента не знали члены движения, а подробностями готовящейся атаки, вероятно, не располагали и спонсоры группировки в Иране, пишет The Guardian
Полицейские проверяют автомобили, сгоревшие во время нападения ХАМАСа на южную границу Израиля
Полицейские проверяют автомобили, сгоревшие во время нападения ХАМАСа на южную границу Израиля (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Операция «Потоп Аль-Аксы», начатая ХАМАС против Израиля утром 7 октября, до последнего момента была секретом для большинства членов палестинского движения, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Первые устные инструкции среди боевиков начали распространяться в 4-5 утра в день нападения, отмечает газета.

Точный план операции, как считают израильские власти, подготовили лидер ХАМАС Яхья Синвар и руководитель военного крыла движения — «Бригад аль-Кассамы» — Мухаммед ад-Дейф, пишет издание. По мнению источников в разведке Израиля, подробности планировавшейся атаки не были сообщены как политическому руководству ХАМАС за рубежом, так и спонсорам движения в Иране, «хотя те, вероятно, знали, что что-то планировалось».

Перед непосредственным нападением боевиков снабдили оружием и картами, показывающими детали оборонительных сооружений и ключевые места в пределах целей операции, пишет газета.

У каждой группы боевиков была отдельная цель: военная база, кибуц, дорога или город. Источники издания заявили, что, как предполагается, музыкальный фестиваль, где позже погибли более 200 человек, не входил в число первоначальных целей.

Боевикам, участвовавшим в операции, было дано три задания, пишет газета:

  • Первая группа должна была атаковать не достаточно укомплектованные и не подготовленные к нападению военные базы Израиля вокруг Газы или мирных жителей в их домах.
  • Второй группе было приказано защищать позиции от израильской армии, устраивая в том числе засады на ключевых дорогах.
  • Третья группа боевиков получила задание захватить «как можно больше заложников» и доставить их к месту прорыва в заборе между Израилем и Газой, где их ждали специальные отряды для перемещения пленников в подземный комплекс под анклавом.
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The Guardian отмечает, что материал подготовлен на основе данных, полученных из нескольких источников, в том числе из бесед с представителями израильской разведки, людьми, знакомыми с деталями допросов боевиков, а также из публикаций ХАМАС и израильских военных. Некоторые утверждения трудно проверить, но опрошенные газетой эксперты назвали изложенную в статье версию событий правдоподобной.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тыс. человек, несколько тысяч пострадали, а еще свыше 200 оказались в плену в Газе. После атаки палестинского движения армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по анклаву, а позднее сообщила о проведении там отдельных наземных операций. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял о планах полностью ликвидировать ХАМАС. После окончания боев Израиль будет «в течение неопределенного периода» нести ответственность за безопасность в секторе Газа, сообщал он.

На фоне ударов Израиля в Газе, по данным местного минздрава, погибли свыше 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. — пострадали. Катастрофой ситуацию в анклаве называют в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что операции ЦАХАЛ и удары по Газе «поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища».

Большинство стран мира, включая Россию, на Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о прекращении огня, однако Израиль отверг этот призыв.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ХАМАС Израиль сектор Газа нападение
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