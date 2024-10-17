 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Мясник из Хан-Юниса». Чем известен лидер ХАМАС Яхья Синвар

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Чем он известен и почему израильские спецслужбы десятилетиями его преследовали — в материале РБК
Яхья Синвар
Яхья Синвар (Фото: Ashraf Amra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

61-летний Яхья Синвар родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа, который находился в египетской оккупации (после поражения Египта в Шестидневной войне 1967 года контроль над палестинским эксклавом перешел Израилю). Его семья была родом из города Машаль (нынешний Ашкелон), но из-за войны, начавшейся после провозглашения Израиля в 1948 году, бежала из родных мест.

Синвар окончил Исламский университет в Газе, получив степень бакалавра по арабскому языку. Во время учебы он радикализовался и возглавил студенческое отделение «Братьев-мусульман» (террористическое движение, запрещено в России). В 1982 году был впервые арестован израильскими властями за исламистскую деятельность, повторно — в 1985 году. В тот же период он сблизился с Ахмедом Ясином — впоследствии основателем и духовным лидером радикального движения ХАМАС.

Синвар стоял у истоков создания ХАМАС, появившегося в 1987 году, во время первой палестинской интифады. Особенно активное участие он принимал в создании военного крыла группировки — «Бригады аль-Кассам» и в итоге возглавил подразделение внутренней безопасности «Аль-Маджд» (оно было создано еще в 1985 году и впоследствии интегрировано в структуру ХАМАС). В этом качестве Синвар занимался выявлением и устранением предполагаемых информаторов спецслужб Израиля и нарушителей исламских нравов, за что получил прозвище Мясник из Хан-Юниса.

В 1988 году Синвар был в очередной раз арестован израильскими властями и приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев, которых он заподозрил в сотрудничестве с израильтянами. В тюрьме Синвар быстро завоевал авторитет у других заключенных, особенно членов ХАМАС. Журналист The New Yorker Дэвид Ремник пишет, что в заключении Синвар занимался изучением «языка, психологии и истории врага». Он «поглощал израильские газеты и радиопередачи, а также книги о теоретиках сионизма, политиках и руководителях разведки» и выучил иврит в надежде на возвращение к вооруженному противостоянию с Израилем.

Синвар провел за решеткой почти 23 года — в 2011 году он вместе с еще более чем 1 тыс. палестинских заключенных был обменян на израильского солдата Гилада Шалита, взятого в плен пятью годами ранее. После возвращения в сектор Газа (территория с 2007 года находилась под контролем ХАМАС) его карьера в группировке возобновилась. В 2012 году его избрали в политбюро, а в 2017-м он стал лидером ХАМАС в секторе Газа, сменив на этом посту Исмаила Ханию (тот возглавил политбюро группировки).

Израильские власти считают Синвара ответственным за атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. Хотя Синвар был все это время в поле внимания израильских спецслужб, активная охота за ним велась в последний год.

6 августа, спустя неделю после убийства Хании в Тегеране, Синвар был избран новым главой политбюро ХАМАС. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал назначение «еще одной веской причиной для того, чтобы быстро устранить его и стереть эту мерзкую организацию с лица земли». Израильские власти считали, что Синвар скрывался в туннелях под сектором Газа и окружил себя заложниками в качестве живого щита. Однако ЦАХАЛ сообщает, что в здании, где был предположительно ликвидирован лидер ХАМАС, не было следов присутствия заложников.

По предварительной информации, израильские военные не знали, что Синвар был в здании, по которому они запросили воздушный удар. Когда израильские солдаты вошли в здание после атаки, то обнаружили труп человека, похожего на лидера ХАМАС. При себе у него и других членов группировки были большие суммы наличных и поддельные удостоверения личности.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
ХАМАС Яхья Синвар сектор Газа Палестина Израиль ЦАХАЛ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 18:07
ПСБ рассказал почему геймификация стала эффективным инструментомПресс-релиз, 20:10
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:05
МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАСПолитика, 19:57
«Галс-Девелопмент» перевел апартаменты «Космо 4/22» в квартиры19:57
ФБР арестовало взломщика, из-за которого взлетел курс биткоина в январеКрипто, 19:56
ITIA заявило, что на оправдание Синнера в допинге не повлиял его статусСпорт, 19:51
УАЗ объяснил, что изменил в машинах после критикиПолитика, 19:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суджа: что это за город и в чем его стратегическое значениеБаза знаний, 19:40
Что такое криптопроект Ethena. Как работает «синтетический доллар» USDeКрипто, 19:37
Пошлины на вино из недружественных стран предложили увеличить до 50%Вино, 19:30
«Спартак» победил «Авангард» в матче с 11 голамиСпорт, 19:24
Поезд с открытой дверью проехался по БКЛ в московском метро. ВидеоОбщество, 19:18
На Finopolis 2024 рассказали о новых подходах к импортозамещению в ITОтрасли, 19:11
МИД потребовал от ООН отреагировать на захват храма УПЦ в ЧеркассахПолитика, 19:05