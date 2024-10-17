«Мясник из Хан-Юниса». Чем известен лидер ХАМАС Яхья Синвар

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Чем он известен и почему израильские спецслужбы десятилетиями его преследовали — в материале РБК

Яхья Синвар (Фото: Ashraf Amra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

61-летний Яхья Синвар родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа, который находился в египетской оккупации (после поражения Египта в Шестидневной войне 1967 года контроль над палестинским эксклавом перешел Израилю). Его семья была родом из города Машаль (нынешний Ашкелон), но из-за войны, начавшейся после провозглашения Израиля в 1948 году, бежала из родных мест.

Синвар окончил Исламский университет в Газе, получив степень бакалавра по арабскому языку. Во время учебы он радикализовался и возглавил студенческое отделение «Братьев-мусульман» (террористическое движение, запрещено в России). В 1982 году был впервые арестован израильскими властями за исламистскую деятельность, повторно — в 1985 году. В тот же период он сблизился с Ахмедом Ясином — впоследствии основателем и духовным лидером радикального движения ХАМАС.

Синвар стоял у истоков создания ХАМАС, появившегося в 1987 году, во время первой палестинской интифады. Особенно активное участие он принимал в создании военного крыла группировки — «Бригады аль-Кассам» и в итоге возглавил подразделение внутренней безопасности «Аль-Маджд» (оно было создано еще в 1985 году и впоследствии интегрировано в структуру ХАМАС). В этом качестве Синвар занимался выявлением и устранением предполагаемых информаторов спецслужб Израиля и нарушителей исламских нравов, за что получил прозвище Мясник из Хан-Юниса.

В 1988 году Синвар был в очередной раз арестован израильскими властями и приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев, которых он заподозрил в сотрудничестве с израильтянами. В тюрьме Синвар быстро завоевал авторитет у других заключенных, особенно членов ХАМАС. Журналист The New Yorker Дэвид Ремник пишет, что в заключении Синвар занимался изучением «языка, психологии и истории врага». Он «поглощал израильские газеты и радиопередачи, а также книги о теоретиках сионизма, политиках и руководителях разведки» и выучил иврит в надежде на возвращение к вооруженному противостоянию с Израилем.

Синвар провел за решеткой почти 23 года — в 2011 году он вместе с еще более чем 1 тыс. палестинских заключенных был обменян на израильского солдата Гилада Шалита, взятого в плен пятью годами ранее. После возвращения в сектор Газа (территория с 2007 года находилась под контролем ХАМАС) его карьера в группировке возобновилась. В 2012 году его избрали в политбюро, а в 2017-м он стал лидером ХАМАС в секторе Газа, сменив на этом посту Исмаила Ханию (тот возглавил политбюро группировки).

Израильские власти считают Синвара ответственным за атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. Хотя Синвар был все это время в поле внимания израильских спецслужб, активная охота за ним велась в последний год.

6 августа, спустя неделю после убийства Хании в Тегеране, Синвар был избран новым главой политбюро ХАМАС. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал назначение «еще одной веской причиной для того, чтобы быстро устранить его и стереть эту мерзкую организацию с лица земли». Израильские власти считали, что Синвар скрывался в туннелях под сектором Газа и окружил себя заложниками в качестве живого щита. Однако ЦАХАЛ сообщает, что в здании, где был предположительно ликвидирован лидер ХАМАС, не было следов присутствия заложников.

По предварительной информации, израильские военные не знали, что Синвар был в здании, по которому они запросили воздушный удар. Когда израильские солдаты вошли в здание после атаки, то обнаружили труп человека, похожего на лидера ХАМАС. При себе у него и других членов группировки были большие суммы наличных и поддельные удостоверения личности.