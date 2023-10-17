Эксперты объяснили, почему Израиль пропустил первую атаку ХАМАС

В армии Израиля признали, что не смогли обеспечить безопасность во время атаки ХАМАС. Что могло стать причиной провала — помощь изнутри, старые дедовские методы боевиков или медленная реакция из-за праздников, — объясняют эксперты

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Как охраняется граница сектора Газа и Израиля

Граница Израиля с сектором Газа относится к зоне ответственности 143-й дивизии ЦАХАЛ «Газа», рассказали опрошенные эксперты. Сама граница оборудована — есть стена с колючей проволокой, по ней пущен электрический ток. На границе есть посты, наблюдение с которых проводится дистанционно — через видеокамеры. Там же стоят дистанционно управляемые пулеметы.

«Есть погранзаставы, есть базы, есть стена, есть забор, начиненный датчиками, видеокамерами наблюдения. Забор под напряжением. К этому забору в принципе подойти нельзя близко, не то что свалить его бульдозером, до него дотронуться нельзя. Сразу сигнализация подает сигнал специальным военнослужащим, которые сидят и только этим занимаются — смотрят, наблюдают и ведут мониторинг забора. Не может быть такого, чтобы не только бульдозер подъехал, но еще и смог свалить стену и по бульдозеру не был бы открыт огонь», — описал в разговоре с РБК логику работы системы израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис. По его словам, на границе есть и часовые на вышках, и пулеметчики, и заставы, «которые должны были быть укомплектованы большим количеством военнослужащих и военной техникой».

Кроме того, охрана есть и у приграничных поселений — кибуцев, рассказал РБК экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер. «Эти кибуцы — и есть погранзаставы. Там около пяти–десяти людей, которые должны отразить нападение, а армия подойдет очень быстро, мы маленькая страна», — говорит он. Во время атаки при тревоге на помощь израильским военным должно было выдвинуться подкрепление, рассказал РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «В случае чрезвычайного происшествия на помощь должны были выдвигаться подразделения израильских военных, которые находились в многочисленных опорных пунктах, расположенных в нескольких километрах оттуда», — сказал он.

Кто отвечает за оборону границы Израиля с сектором Газа За оборону этого направления отвечает 143-я территориальная дивизия «Шуалей ха-Эш» («Огненные лисы», или «Дивизия Газы»). Она дислоцируется вдоль разделительного барьера на границе Израиля с сектором. Дивизия состоит из двух территориальных бригад, в подчинении одной из них находится пехотный рекогносцировочный батальон, а также батальон связи. На вооружении у дивизии есть бронеавтомобили, БТР и танки.

ХАМАС мог обмануть системы обнаружения

За ситуацией на границе в первую очередь следят операторы по видеокамерам. «Операторы должны были следить и в случае необходимости стрелять из этих пулеметов. Как оказалось, это не самая лучшая идея, потому что вышки почти сразу начали выводить из строя при атаке квадрокоптеров, которые сбрасывали взрывчатку. Снайперы их выбивали и т.д.», — говорит Лямин.

Еще одна вероятная причина — то, что ХАМАС мог обойти систему радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ и пойти в атаку, не включая никакие электронные системы, по которым их можно было бы обнаружить. «Средствами технической разведки Израиля было зафиксировано передвижение всего одного минивэна в области стены, а остальное никто не увидел. Это можно объяснить только одним — ХАМАС применил «старые дедовские методы». Никаких электронных систем не включалось. ХАМАС действовал без связи с руководством и совершал заранее запрограммированные действия», — рассказал РБК старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Израильские военные могли не отреагировать вовремя на атаку

Силы ХАМАС, нейтрализовав или обманув системы наблюдения, смогли застать израильских военных врасплох или даже разрушить системы связи. Поэтому подкрепление к находящимся на границе не пришло быстро, добавили опрошенные РБК эксперты. В частности, ХАМАС мог разрушить системы связи, считает Владимир Прохватилов. «Поэтому танки «Меркава», которые были в пяти минутах, не приехали, на протяжении нескольких часов командование не знало, что происходит. Страна-то маленькая, подъехать на танке или бронетранспортере и выбить палестинцев — ничего не стоит. Они просто не понимали», — считает он. Угрозу со стороны ХАМАС могли недооценить в руководстве ЦАХАЛ, полагает Прохватилов. По его словам, после начавшегося ракетного обстрела израильским военнослужащим «рекомендовали, как и мирным жителям, уйти в бомбоубежище». «Потому что никто не ожидал наземной атаки», — добавил эксперт.

Мог произойти и провал в реагировании, считает Ципис. «Много прошло времени, пока прибыл отряд военных на место столкновения. И это тоже заставляет задуматься, что произошел какой-либо саботаж изнутри. Граница с сектором Газа является самой острой точкой, где должны быть сосредоточены все силы и Генштаба, и Минобороны, и спецслужб Израиля. Это колоссальный провал, который не мог произойти без помощи изнутри», — рассказал он.

Военные ЦАХАЛ могли отвлечься на праздники

Атака ХАМАС произошла ранним утром субботы, 7 октября. «Это был еврейский праздник Симхат Тора, праздник Торы, суббота», — напомнил Алекс Векслер. Первый фактор — суббота, выходной день, когда на постах оставалось по минимуму военнослужащих, обращает внимание Юрий Лямин. «Там были КПП, но они пали одними из первых, персонала там тоже не так много было», — рассказал он.

Что отмечали в Израиле Вечером 6 октября израильтяне начали отмечать праздник Симхат Тора (Радость Торы). Он следует за длившимся неделю Суккотом и завершает череду осенних еврейских праздников. Симхат Тора — праздник обновления годичного цикла чтения Торы. «Наряду с Пуримом Симхат Тора — самый веселый еврейский праздник и в Израиле, и в диаспоре. Свитки Торы извлекают из ковчегов в синагогах и танцуют с ними, устраивают праздничные трапезы и дарят подарки детям», — отмечали в МИД Израиля.

«Система резервистов в Израиле себя скомпрометировала. Там были еврейские праздники, и большая часть этой 143-й дивизии отправилась по домам», — говорит Прохватилов. В итоге ХАМАС застал армию Израиля врасплох. «У нас штаны упали», — резюмировал Векслер.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви признавал, что военные не смогли обеспечить безопасность страны во время нападения ХАМАС, и обещал провести расследование. Как говорили источники The New York Times среди высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности, вторжение стало возможным из-за ряда сбоев в системе безопасности со стороны как израильских спецслужб, так и военных.

Среди слабостей системы безопасности собеседники издания в том числе назвали:

неспособность разведки контролировать ключевые каналы связи ХАМАС и готовность поверить телефонным разговорам, в которых лидеры движения заявляли, что не готовят атаку;

чрезмерную зависимость от оборудования для наблюдения за границей, которое нападавшие отключили;

сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которую захватили на начальном этапе вторжения, что помешало связи с остальными подразделениями.

ХАМАС напал на Израиль 7 октября. Группировка устроила массированный ракетный обстрел, боевики вторглись на израильскую территорию с юга по суше, морю и воздуху, в том числе на дельтапланах. Израиль перешел в состояние войны. Он ответил авиаударами по объектам ХАМАС в секторе Газа и полной блокадой анклава, прекратив поставки туда электроэнергии, топлива и продовольствия, а также установил закрытую военную зону вокруг сектора.

С начала войны погибли более 1,4 тыс. человек в Израиле, свыше 2,7 тыс. человек — в секторе Газа. В заложниках у ХАМАС находятся как минимум 199 человек.

13 октября Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. Всего с начала войны свои дома покинули 600 тыс. палестинцев. На следующий день ЦАХАЛ сообщила, что завершает подготовку к широкомасштабной операции в регионе, которая может включать скоординированные удары с воздуха, моря и суши. По информации NYT, в минувшие выходные израильская армия собиралась начать в секторе Газа наземную операцию, но перенесла ее из-за облачной погоды, которая затруднила бы работу операторов беспилотников.