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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле назвали сделавшие возможной атаку ХАМАС сбои в безопасности

NYT: атака ХАМАС стала возможной из-за ряда ошибок в безопасности Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Атака ХАМАС стала возможной в связи с неправильной оценкой угрозы с его стороны израильской разведкой и чрезмерной уверенности военного руководства Израиля в системе дистанционного наблюдения и вооружения на границе, пишет NYT

Вторжение палестинского исламистского движения ХАМАС в Израиль стало возможным из-за ряда сбоев в системе безопасности со стороны как израильских спецслужб, так и военных, сообщили The New York Times (NYT) четыре высокопоставленных израильских сотрудника службы безопасности.

Среди слабостей системы безопасности они назвали:

  • неспособность сотрудников разведки контролировать ключевые каналы связи, используемые ХАМАС;
  • чрезмерную зависимость от оборудования для наблюдения за границами, которое нападавшим удалось отключить;
  • сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения, что препятствовало связи с остальными вооруженными силами;
  • готовность «принять за чистую монету» заявления военных лидеров движения, сделанные в прослушиваемых телефонных разговорах, о том, что они не готовят атаку. По словам двух собеседников издания, израильская разведка сейчас выясняет, были ли эти звонки реальными или срежиссированными.

Источники газеты рассказали, что когда на прошлой неделе представители израильской разведки информировали высокопоставленных руководителей служб безопасности о наиболее насущных угрозах обороноспособности страны, они сосредоточили внимание на опасности, исходящей от ливанских боевиков вдоль северной границы Израиля, а ХАМАС почти не упоминался.

Два источника NYT заявили, что незадолго до начала вторжения ХАМАС утром 7 октября израильская разведка зафиксировала всплеск активности в некоторых каналах палестинских боевиков, которые она отслеживает. Спецслужбы послали сигнал тревоги военным на границе с сектором Газа, однако на него никто не отреагировал: либо военные не получили предупреждение, либо не прочитали его.

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Вскоре после этого ХАМАС направил беспилотники, чтобы вывести из строя некоторые станции сотовой связи израильских военных и вышки наблюдения вдоль границы, лишив дежурных офицеров возможности дистанционно контролировать район с помощью видеокамер. Дроны также уничтожили ключевое средство борьбы с наземной атакой — дистанционно управляемые пулеметы, которые Израиль установил на своих пограничных укреплениях.

По словам источников газеты, израильская система наблюдения за границей почти полностью зависит от дистанционно управляемых камер, датчиков и пулеметов. В связи с чрезмерной уверенностью израильского военного командования в этой системе на этом участке границы сократили количество военных.

Собеседники издания добавили, что из-за сосредоточения военного руководства на одной из приграничных баз большинство старших офицеров при вторжении были убиты, ранены или взяты в заложники. Это в сочетании с проблемами связи помешало координировать контратаку.

«Понять, какова была картина различных террористических атак, было очень трудно», — сказал один из командовавших контратакой бригадный генерал Дэн Голдфусс.

ХАМАС утром 7 октября произвел массированный ракетный удар по Израилю; атака сопровождалась нападением боевиков на южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кибуце Реим недалеко от стены, отделяющей израильскую территорию от сектора Газа.

Израиль в ответ объявил о переходе страны в состояние войны и начале полномасштабного наступления. Военные начали обстреливать сектор Газа. Израильская сторона заявила об уничтожении сотен боевиков и высокопоставленных членов ХАМАС, в том числе «министра экономики» Джавада Абу Шамала.

По последим данным палестинской стороны, в результате обострения между Израилем и ХАМАС погибли 922 палестинцев, ранены 2,6 тыс. человек. По информации израильской стороны, число погибших в Израиле достигло 1,2 тыс., ранения получили около 3. тыс. человек.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа система безопасности
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