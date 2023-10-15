NYT: Израиль перенес наземную операцию в Газе на несколько дней из-за погоды

NYT узнала о переносе наземной операции Израиля в Газе из-за погоды

Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в выходные, но перенес ее «на несколько дней» из-за погоды, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских офицеров.

По их словам, операция переносится по крайней мере частично из-за облачной погоды — это затрудняет работу операторов беспилотников, которые должны обеспечивать сухопутным войскам прикрытие с воздуха.

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