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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NYT узнала о переносе наземной операции Израиля в Газе из-за погоды

NYT: Израиль перенес наземную операцию в Газе на несколько дней из-за погоды
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в выходные, но перенес ее «на несколько дней» из-за погоды, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских офицеров.

По их словам, операция переносится по крайней мере частично из-за облачной погоды — это затрудняет работу операторов беспилотников, которые должны обеспечивать сухопутным войскам прикрытие с воздуха.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль сектор Газа
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