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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава Генштаба признал, что Израиль не справился с атакой ХАМАС 7 октября

Глава Генштаба Халеви: ЦАХАЛ не справилась с атакой ХАМАС утром 7 октября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Армия обороны Израиля не смогла обеспечить безопасность страны утром 7 октября, когда атаковали силы ХАМАС, заявил начальник Генштаба Халеви. NYT писала, что вторжение стало возможным из-за слабостей системы безопасности Израиля
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Ilan Assayag / Jini / XinHua / Global Look Press)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не смогла обеспечить безопасность страны утром 7 октября, когда ее атаковали силы палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

«ЦАХАЛ отвечает за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в секторе Газа мы этого не сделали. Мы проведем расследование — но сейчас время войны. В эти трудные часы я хочу, чтобы вы знали — Армия обороны Израиля здесь во всей ее силе», — сказал он, выступая с обращением к гражданам (цитата по Yediot Ahronot).

Халеви заявил, что Армия обороны Израиля «разобьет систему» ХАМАС, обвинив в нападении лидера движения Яхью Самвара.

New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных сотрудников израильской службы безопасности писала, что вторжение ХАМАС 7 октября стало возможным из-за сбоев в системе безопасности Израиля. Среди слабостей назывались:

  • чрезмерная уверенность в системе дистанционного наблюдения и вооружения на границе, которое нападавшим удалось отключить;
  • неспособность сотрудников разведки контролировать ключевые каналы связи, используемые ХАМАС;
  • сосредоточение командиров на одной приграничной базе, которую захватили нападавшие, что препятствовало налаживанию связи между израильскими подразделениями на начальном этапе контратаки.

ХАМАС утром 7 октября произвел массированный ракетный удар по Израилю; атака сопровождалась нападением боевиков на южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кибуце Реим неподалеку от стены, отделяющей израильскую территорию от сектора Газа.

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Израиль в ответ объявил о переходе в состояние войны и начале полномасштабного наступления. Военные начали обстреливать сектор Газа. Также Израиль прекратил снабжать территорию водой, электричеством и топливом до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников.

По последним данным ЦАХАЛа, с израильской стороны погибли более 1,2 тыс. человек, свыше 3,2 тыс. ранены. Минздрав Палестины 12 октября сообщал более чем о 1350 погибших и свыше 6 тыс. пострадавших.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
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