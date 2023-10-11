Посол рассказал, каким Израиль хочет видеть сектор Газа

Сектор Газа не должен отличаться в будущем от арабских стран, с которыми у Израиля мир, заявил посол Израиля Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК.

«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира. Вот посмотрите, что происходит между нами и ОАЭ: у нас хорошие отношения, торговля, дипломатические и культурные [связи]», — заявил посол , отвечая на вопрос о будущем сектора Газа.

Точка зрения, что Израиль не может жить в мирных отношениях с мусульманскими странами является глупостью, добавил он.

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