Посол рассказал, каким Израиль хочет видеть сектор Газа
Сектор Газа не должен отличаться в будущем от арабских стран, с которыми у Израиля мир, заявил посол Израиля Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК.
«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира. Вот посмотрите, что происходит между нами и ОАЭ: у нас хорошие отношения, торговля, дипломатические и культурные [связи]», — заявил посол , отвечая на вопрос о будущем сектора Газа.
Точка зрения, что Израиль не может жить в мирных отношениях с мусульманскими странами является глупостью, добавил он.
Материал дополняется.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%