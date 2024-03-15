Война Израиля и ХАМАС. Главное
-
США поддержат план военных действий Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, но только если он будет «больше похож на контртеррористические операции, чем на полномасштабную войну», сообщили источники Politico. Как пишет издание, Израиль намерен ликвидировать четыре батальона ХАМАС в Рафахе.
-
США настаивают, что перед операцией Израиль должен представить план защиты мирного населения. В Белом доме считают, что если речь будет идти о «контртеррористических операциях», а не о масштабном вторжении, то удастся минимизировать потери среди гражданских, «опустошить ряды ХАМАС», а также избежать сцен, которые негативно скажутся на общественном мнении об Израиле и о подходе президента Джо Байдена к конфликту.
-
Несколькими днями Байден заявил, что Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, настраивая против нее остальной мир. По его словам, премьер Израиля должен уделять больше внимания тому, что от действий Израиля в секторе Газа гибнут невинные люди. Нетаньяху на это ответил, что его политику поддерживает большинство израильтян, а Байден ошибается, говоря о вреде интересам страны.
-
По словам источников Axios, Байден даже взял курс на разрыв личных отношений с Биньямином Нетаньяху, хотя они знакомы уже больше 40 лет. На фоне этих сообщений лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал провести в Израиле выборы, чтобы сместить Нетаньяху, поскольку тот «ослабил политическую и моральную основу Израиля» и был «слишком готов мириться с жертвами среди гражданского населения в Газе».
-
Израиль призвал ливанскую «Хезболлу» прекратить обстрелы и отвести войска от границы за следующие несколько дней. В противном случае ЦАХАЛ пригрозила нанести «сокрушительный удар» по группировке. Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после атаки ХАМАС 7 октября. С того дня «Хезболла» обстреливает северные районы Израиля, а ЦАХАЛ наносит ответные удары как вблизи границы, так и вглубь территории Ливана.
Как идут боевые действия
- Израильская армия продолжает операцию в городе Газа и в центральной части эксклава. Кроме того, войска действуют и на юге в районе Хан-Юниса.
-
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху представил военному кабинету план послевоенного урегулирования в эксклаве. Он предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, военный контроль Израиля в регионе, «южный заслон» на границе эксклава с Египтом и передачу гражданской власти местным силам.
-
С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.
- Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.
- Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
- У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.
- Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
-
Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия. Она начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
-
- Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- В Израиле сформировано чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет» вошли Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава Минобороны Бени Ганц.
Международная реакция
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- США, Великобритания и ЕС осудили нападение ХАМАС.
- Действия ХАМАС поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- МИД Египта предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Вместе с Дохой Каир стал ключевым посредником в переговорах между еврейским государством и ХАМАС.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».
- В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.