Война Израиля и ХАМАС. Главное

США поддержат план военных действий Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, но только если он будет «больше похож на контртеррористические операции, чем на полномасштабную войну», сообщили источники Politico. Как пишет издание, Израиль намерен ликвидировать четыре батальона ХАМАС в Рафахе.

США настаивают, что перед операцией Израиль должен представить план защиты мирного населения. В Белом доме считают, что если речь будет идти о «контртеррористических операциях», а не о масштабном вторжении, то удастся минимизировать потери среди гражданских, «опустошить ряды ХАМАС», а также избежать сцен, которые негативно скажутся на общественном мнении об Израиле и о подходе президента Джо Байдена к конфликту.

Несколькими днями Байден заявил, что Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, настраивая против нее остальной мир. По его словам, премьер Израиля должен уделять больше внимания тому, что от действий Израиля в секторе Газа гибнут невинные люди. Нетаньяху на это ответил, что его политику поддерживает большинство израильтян, а Байден ошибается, говоря о вреде интересам страны.

По словам источников Axios, Байден даже взял курс на разрыв личных отношений с Биньямином Нетаньяху, хотя они знакомы уже больше 40 лет. На фоне этих сообщений лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал провести в Израиле выборы, чтобы сместить Нетаньяху, поскольку тот «ослабил политическую и моральную основу Израиля» и был «слишком готов мириться с жертвами среди гражданского населения в Газе».