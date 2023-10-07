Армия Израиля перебросила четыре дивизии к границе с сектором Газа

Израиль перебросил четыре дивизии к границе с сектором Газа

Премьер Израиля пообещал «длительную и мощную кампанию» против ХАМАС, после чего армия перебросила четыре дополнительные дивизии к границе. С обеих сторон конфликта погибли уже порядка 300 человек

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль перебросил к границе с сектором Газа четыре дивизии, сейчас там уже находится 31 батальон, сообщил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.

Бои продолжаются в 22 местах, продолжил он, армия прибыла ко всем населенным пунктам на границе с Газой. По словам представителя ЦАХАЛ, палестинская группировка ХАМАС захватила заложников во время атаки на Израиль, несколько военнослужащих погибли при отражении нападения. «У нас пока нет точной цифры — мы находимся в состоянии войны», — уточнил он.

О необходимости провести «длительную и мощную кампанию» против боевиков ХАМАС заявил ранее премьер Биньямин Нетаньяху. ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам группировки. В стране объявили мобилизацию резервистов и ввели чрезвычайное положение, у медиков отменили отпуска, им запретили выезжать за границу, а уже уехавших попросили вернуться.

Бои начались утром 7 октября с массированного ракетного обстрела со стороны ХАМАС, после чего боевики группировки вторглись на территорию Израиля. Власти Израиля пообещали заставить противника заплатить «невиданную цену».

В Израиле погибли не менее 100 человек, 908 получили ранения, сообщил Минздрав. Палестинские службы сообщают о 198 погибших и 1610 пострадавших.