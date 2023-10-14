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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил о подготовке к ударам по ХАМАС с воздуха, моря и суши

Армия Израиля заявила о подготовке к ударам с воздуха, моря и суши по ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
ЦАХАЛ завершает подготовку к широкомасштабной операции в секторе Газа, которая может включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершает подготовку к широкомасштабной операции в секторе Газа, которая может включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши, сообщается в телеграм-канале армии.

Параллельно Сухопутные войска и Управление технологии и логистики Генерального штаба армии готовят военнослужащих к расширению зоны военных действий. В частности, созданы передовые логистические центры, которые позволят подразделениям армии оперативно получать необходимую им технику.

«Батальоны и солдаты ЦАХАЛ дислоцированы по всей стране и повышают оперативную готовность к следующим этапам войны с упором на крупные наземные операции», — говорится в сообщении.

Вечером 14 октября в ЦАХАЛ сообщили, что наносят полномасштабный удар по объектам в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС. Накануне израильская армия призвала жителей севера сектора Газа перебраться в южную часть в течение суток. ХАМАС в ответ предложил жителям не следовать указаниям Израиля, а вместо этого «победить эту оккупацию или умереть в своих домах». Военные обвиняют ХАМАС в том, что тот препятствует эвакуации мирного населения.

В субботу представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ начнет крупную военную операцию в секторе Газа только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей. «Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И понять, скольким из них ХАМАС помешал эвакуироваться», — сказал Конрикус. «И как только мы увидим, что ситуация допустима для крупных боевых действий, тогда они начнутся», — добавил он.

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10 октября министр обороны страны Йоав Галант объявил, что армия начинает полномасштабное наступление на сектор Газа, отметив, что «Газа никогда не будет прежней».

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Теги
Елена Чернышова
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль наступление наземная операция
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