Война Израиля и ХАМАС. Главное

Байден встретится с Нетаньяху, Совбез ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию, эксперты объяснили, почему Израиль мог пропустить первую атаку боевиков. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 13:50 мск Джо Байден посетит Израиль. США неоднократно высказывали стране поддержку. Ранее они направили поближе к Израилю два авианосца, а теперь перебрасывают к берегу 2 тыс. морпехов. По словам источников CNN, они, возможно, будут заниматься эвакуацией и оказанием гуманитарной помощи. Собеседники WSJ также исключали участие американских военных в боях.

Помимо этого, в США обсуждают выделение срочного пакета поддержки Израилю. Ее могут объединить с помощью Украине. В Белом доме сообщали, что речь идет об общей сумме более $2 млрд. Однако источники NYT говорят, что Израиль запросил помощь в разы больше — $10 млрд.

Совбез ООН не принял резолюцию России по Израилю и сектору Газа, в которой она предложила призвать к прекращению огня и осудить «все акты терроризма». Постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что документ представлен без консультаций с остальными и в нем не осуждаются действия ХАМАС. Российский постпред Василий Небензя в свою очередь отметил, что итоги голосования по российской резолюции показали, кто выступает за перемирие, а кто преследует политические цели.

ХАМАС показал видео с заложницей, захваченной на музыкальном фестивале в первый день войны в Израиле. На кадрах 21-летней израильтянке Мие Схем оказывают медицинскую помощь после ранения руки. Она рассказывает, что ей провели операцию и что «за ней ухаживают и она получает лекарства». Также девушка просит, чтобы «ее как можно скорее вернули домой». Мать девушки подтвердила, что это действительно она. Израиль заявил, что ХАМАС лишь «пытается изобразить себя гуманной организацией», в то время как на самом деле он «террористическая организация, ответственная за убийства женщин, детей и стариков». Согласно метаданным, некоторые кадры были сняты как минимум шесть дней назад, отмечает NYT. Video В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,2 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 2,8 тыс. человек, ранены свыше 9,9 тыс., сообщил Миздрав анклава.

В армии Израиля признали, что не смогли обеспечить безопасность во время атаки ХАМАС. Что могло стать причиной провала — помощь изнутри, старые дедовские методы боевиков или медленная реакция из-за праздников, — читайте в материале РБК: Эксперты объяснили, почему Израиль пропустил первую атаку ХАМАС Политика

Как идут боевые действия

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В пятницу Израиль продолжил стягивать танки к границе с сектором Газа. Бронетехнику развертывали в том числе в городе Сдерот. Ранее, как сообщило издание Walla, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил, что будет проведена наземная операция.

Также ЦАХАЛ сообщает об ударах по позициям «Хезболлы» в Ливане, которая обстреливала северные районы страны. В связи с обострением обстановки Израиль объявил свой самый северный город Метулу закрытой военной зоной.

У боевиков ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders Фото: South First Responders Фото: South First Responders

Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.



Позиция ХАМАС

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.

В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.

МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.

Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.

Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.

Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».

Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».

Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».