Украинская заявка на членство в НАТО является выражением настроений более 70% граждан страны, отметил министр обороны. По его словам, для вступления не хватает лишь политической воли стран-членов

Алексей Резников (Фото: Нина Ляшонок / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина точно не останется «нейтральной страной», единственное, чего не хватает для приглашения Киева в НАТО — это политической воли стран членов альянса, заявил в Facebook (головная организация Meta признана экстремистской и запрещена в России) министр обороны страны Алексей Резников.

«Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавняя подача заявки относительно членства является выражением настроений более 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности», — заявил Резников.

Он назвал заявку Украины на членство четким сигналом России, а также выразил уверенность, что Киев готов к процессу вступления в альянс с точки зрения соблюдения стандартов НАТО и уровня взаимодействия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября — в день, когда Россия подписала договоры о присоединении с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда заявил, что присоединением Украины к альянсу стоит заняться «в другое время». В то же время, на 5 октября заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО поддержали 11 стран-членов, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов допустил, что прием Украины в Североатлантический альянс приведет к третьей мировой войне.



Нейтральный статус Украины являлся одним из требований российской стороны в обсуждении мирного соглашения. На переговорах по нему, последний очный раунд которых перед остановкой состоялся 30 марта, Киев передал Москве предложения, в которых говорилось в том числе о стремлении Украины к нейтральному и безъядерному статусу. Переговоры остановились после публикации фотографий из украинской Бучи, на которых были показаны трупы в гражданской одежде, Москва назвала их провокацией.

Зеленский после начала российской военной операции неоднократно говорил, что «охладел» к вступлению его страны в НАТО, в его офисе также указывали, что страна не будет предпринимать шаги по членству, поскольку ее устремления отвергли. Стремление Украины в Североатлантический альянс было закреплено в 2019 году, когда президентом еще был Петр Порошенко. В марте в офисе Зеленского говорили, что экс-президент отчасти виноват в происходящих на Украине военных действиях, и пункт о вступлении в НАТО он внес в рамках «личной предвыборной пиар-технологии».

