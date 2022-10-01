Politico: слова Зеленского о вступлении в НАТО стали неожиданными для США

Politico узнало, что слова Зеленского о НАТО стали неожиданными для США

Заявление Украины о том, что она будет добиваться ускоренного вступления в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

В конгрессе мнения о заявке Киева разделились. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на стала отвечать прямо на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, отметив, что выступает за гарантии безопасности для Киева. Конгрессмен Майкл Куигли, в свою очередь, считает, что заявку Киева надо поддержать.

Запад, отмечает при этом издание, опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется согласие всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов. До этого Москва признала их независимость в административных границах. При этом часть этих территорий по-прежнему контролирует Киев.

Материал дополняется