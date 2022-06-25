Офис Зеленского: Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО

В офисе Зеленского исключили шаги Украины по вступлению в НАТО

Тем не менее Украина ожидает, что Североатлантический альянс подтвердит партнерство с Киевом, и рассчитывает, что в новой стратегической концепции НАТО будут удалены любые упоминания о России как о партнере

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли устремления страны. Об этом заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью The Financial Times.

Киев признает, что вступление Украины в НАТО невозможно в краткосрочной перспективе, но хочет, чтобы Североатлантический союз подтвердил партнерство, подчеркнул он.

Помимо этого, украинские власти рассчитывают, что НАТО признает центральную роль Украины в европейской безопасности во время встречи в Испании, где члены альянса определят стратегическое направление организации на следующее десятилетие.

По словам Жовквы, Украина также хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были удалены из стратегической концепции НАТО.

«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь — это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России», — сказал он.

В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что НАТО на предстоящем саммите следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине «де-факто», а не «де-юре» членства в альянсе.

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По его словам, Украина и так будет частью этой стратегии, поскольку у нее «есть часть восточного фланга Европы, восточного фланга стран НАТО, восточный фланг ЕС».

Саммит Североатлантического альянса состоится 28–30 июня в Мадриде, где члены обсудят новый документ о стратегической концепции НАТО. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия. В стратегической концепции излагаются цели, характер и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается в изменяющейся обстановке в области безопасности. В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 год) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Возможность вступления Украины в НАТО обсуждается как минимум в последние десятилетия. В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.

В Кремле неоднократно говорили, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России, а само НАТО обвиняли в «накачке» Украины оружием и «вторжении» на территорию страны «со своей инфраструктурой».

После начала спецоперации России украинские власти не раз призывали НАТО принять страну в альянс. Однако в начале марта Зеленский заявил, что Киев «охладел» к этому вопросу. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину: альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. Мы никогда не будем умолять о чем-то на коленях», — сказал он тогда.

Глава офиса президента Михаил Подоляк допускал, что Украина может отказаться от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности для страны.