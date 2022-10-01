В Белом доме заявили, что заявку Украины в НАТО лучше рассмотреть потом

Лучшим способом поддержать Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал «практическую помощь на месте». Президент Зеленский заявил о намерении Киева сегодня подать заявку на ускоренное вступление в НАТО

Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать «в другое время», заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит Bloomberg.

«Лучший способ для нас поддержать Украину — это практическая поддержка на месте, а процессом в Брюсселе [присоединение Украины к НАТО] следует заниматься в другое время», — сказал Салливан.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов. До этого Москва признала их независимость в административных границах. При этом часть этих территорий по-прежнему контролирует Киев.

Украинский лидер Владимир Зеленский после этого заявил, что его страна сегодня подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова появились заявления о необходимости членства в альянсе.



Российская сторона заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.



Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ отметил, что блок поддерживает «право Украины выбрать собственный путь». «Решения должны быть приняты всеми 30 членами НАТО, и они принимаются путем консенсуса», — сказал он.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что «падать вниз всегда легче, чем набирать высоту».