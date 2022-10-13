В Совбезе заявили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины в НАТО

Самоубийственность присоединения Украины к НАТО прекрасно понимают в альянсе, считают в российском Совбезе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью ТАСС. Подачу Киевом заявки на ускоренное членство в альянсе он счел скорее пропагандистским ходом.

«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны. Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы», — констатировал Венедиктов.

При этом членство Украины в НАТО в первую очередь поддерживают восточные европейцы, а не старые члены альянса, отметил замсекретаря Совбеза России. «Более серьезные державы, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и так далее», — напомнил он.

За вступление Украины в НАТО уже высказались страны Прибалтики, а также Польша, Чехия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия. Белый дом, в свою очередь, заявил, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». Против вступления Украины в НАТО высказалась Германия.

Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке 30 сентября, в день, когда президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России четырех новых регионов. Для этого Киеву нужно получить согласие всех членов организации.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — заявил во время подачи заявки президент Украины Владимир Зеленский.

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О фактическом членстве страны в НАТО заявил и глава украинского Минобороны Алексей Резников после встречи с главой альянса.

«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал министр. По его словам, Украина уже вносит вклад в «безопасность свободного мира».

Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее признал, что риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки.