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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры захвата американского бронетранспортера М-113

Бронетранспортер бросили украинские военные. Ранее в сентябре Минобороны уже сообщало о захвате М-113

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Российские военные на Украине отразили атаку бронегруппы ВСУ и захватили брошенный ими американский бронетранспортер М-113, сообщает Минобороны.

«Огнем вооружения бронетранспортеров БТР-82А и противотанковых средств противник был уничтожен. В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что с российской стороны действовали подразделения Южного военного округа.

Бронетранспортер М113 разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство год спустя и производился вплоть до 2007-го. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.

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11 сентября российское военное ведомство также сообщало о захвате М-113. Тогда экипажи российских танков Т-90 подавили три единицы бронетехники ВСУ, и американский бронетранспортер «был эвакуирован» с передовой в качестве трофея.

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США за время российской спецоперации объявил о предоставлении Украине нескольких пакетов военной помощи на сумму более $30 млрд. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), к началу августа сумма военной помощи от Вашингтона составила €25 млрд (в долларах — примерно та же сумма). В августе—сентябре США объявили о еще нескольких пакетах: почти на $3 млрд (крупнейший транш), $1 млрд, $775 млн, $600 млн и др.

Кремль заявлял, что поставки западного оружия не помешают ей достичь целей спецоперации. Конкретно об американском вооружении, поступившем на Украину, российский президент Владимир Путин говорил, что отечественные силы «щелкают [их] как орехи».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Минобороны бронетранспортер Украина
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