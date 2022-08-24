Байден объявил о крупнейшем пакете помощи Украине почти на $3 млрд
США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму в $2,98 млрд. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена по случаю для независимости Украины, которое опубликовал Белый дом.
«C гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 млрд в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины», — сказал он.
По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, для защиты «в долгосрочной перспективе».
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